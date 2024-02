Ivete Sangalo abre o jogo sobre chance de abandonar o Carnaval: “Não existe”

Veveta segue no comando! Ivete Sangalo promete mudanças após passar por sustos em trio elétrico e descarta despedida do Carnaval

Após passar por um grande susto com a explosão de uma mangueira no trio elétrico, Ivete Sangalo caiu no choro e revelou ao público que aquela poderia ser sua despedida do Carnaval. No entanto, nesta terça-feira, 13, Veveta mostrou que já se recuperou do abalo e está pronta para comandar a folia novamente, agora, com algumas mudanças.

A ‘mainha’, como é conhecida pelos admiradores, voltou a subir em seu trio e emocionou o público ao abrir o jogo sobre a possibilidade de abandonar o Carnaval: "Ontem eu falei sobre algumas transformações que a minha vida e a minha cabeça vem passando. Eu recebi muitas mensagens de carinho”, Veveta agradeceu o apoio.

“De fato eu quero dizer a vocês, a palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uma mulher como eu, eu não sei nem como conjuga esse verbo. Não sei conjugar, não sei ensinar e não sei aprender", ela brincou com o jogo de palavras e revelou que não pretende deixar os palcos tão cedo para continuar 'macetando', como diz sua canção.

“Eu não to falando só pra mim, eu to falando pra gente, porque sozinha eu não vou para lugar nenhum. Quem cuida de mim, meu amor, não dorme. E tolo é aquele que acha que eu ando só. Eu to com uma galera, e tem uma rapaziada colada comigo que eu dedico minha energia no Carnaval”, Ivete celebrou o apoio de sua equipe, fãs, amigos e familiares.

No entanto, a cantora deixou claro que pretende fazer algumas mudanças em suas próximas folias: "Têm percepções que vem de forma até tardia, mas eu acho que é tempo da gente reconsiderar, recapitular. E o que eu vou fazer é recapitular a rota", disse Ivete, que preferiu deixar no ar e não revelou ao certo o que os fãs devem esperar.

Mesmo assim, os foliões comemoraram as boas-novas e ficaram enlouquecidos com o anúncio de Ivete, que passou por muitos sustos nos últimos dias: “Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje é nossa despedida do Coruja?", a cantora desabafou em meio às lágrimas após lidar com alguns perrengues em um de seus trios.

Ivete Sangalo impressiona com postura ao lado do filho:

Embora tenha lidado com situações desagradáveis, Ivete Sangalo também está recebendo muito apoio e amor, tanto dos fãs quanto de sua família. Veveta está dando o seu melhor em mais um Carnaval, desta vez com a companhia do filho mais velho, Marcelo Sangalo, que participa dos trios e comanda a percussão ao lado da mãe.

Em um vídeo, que tomou conta da web, Ivete aparece em cima do trio e ao lado de seu filho de 15 anos, que exibe seu talento na percussão durante os shows com a mãe. Mesmo durante a agitação do Carnaval, a cantora não hesitou em mostrar seu lado materno cuidando de Marcelinho, como é carinhosamente chamado pelos fãs.