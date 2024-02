Abalada, Ivete Sangalo chora em trio e fala sobre despedida do Carnaval

Após passar por um grande susto em seu trio elétrico em Salvador, a cantora Ivete Sangalo fez um sincero desabafo com os fãs

A cantora Ivete Sangalo fez um sincero desabafo com os fãs que estavam presentes em seu show em Salvador. Na noite da última segunda-feira, 12, após passar por um grande susto com uma explosão de uma mangueira no trio elétrico, a artista caiu no choro e revelou ao público que aquela poderia ser sua despedida do Carnaval.

Visivelmente abalada com os últimos imprevistos ocorridos, ela decidiu conversar com os admiradores: "Tem um menino ali tentando puxar uma vaia, eu queria falar que fique à vontade, querido. Não tem problema, gente. Na democracia, existe a opinião. Isso está enchendo meu coração de angústia", iniciou.

E continuou: "Eu quero dizer para vocês que isso está enchendo meu coração de angústia. No primeiro dia do Carnaval, estava tudo certo. Manobra dali, manobra daqui, até que o cavalinho do nosso carro destravou", desabafou ela.

Na sequência, Ivete Sangalo reforçou aos fãs que, se pudesse, ela mesma desceria do trio para resolver o problema. No entanto, precisa entender que nem tudo vai acontecer como planejado. "Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje é nossa despedida do Coruja?", questionou.

"Será que a gente não tem que repensar isso? Eu acho que a gente tem que pensar, porque eu sou uma cantora para vocês e isso não está me fazendo bem! Eu quero que vocês tenham uma experiência linda", completou Ivete Sangalo, recebendo muito apoio do público.

O que aconteceu com o trio de Ivete Sangalo?

A cantora Ivete Sangalo viveu perrengues em seu trio elétrico nesta segunda-feira, 12, nas ruas do Circuito Dodô, em Salvador, na Bahia. Isso porque a multidão foi atingida por uma explosão e os convidados do trio deixaram o veículo torto por causa do peso. Entenda:

Tudo começou quando um tubo de gás carbônico explodiu durante o trajeto do trio de Ivete Sangalo. De acordo com o site G1, duas pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiro e passam bem. Na hora da explosão, Ivete se assustou e muita fumaça chegou até o veículo onde ela estava. Confira!