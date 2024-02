Ivete Sangalo impressiona com postura ao lado do filho em trio: “Mãe é mãe”

Durante Carnaval, Ivete Sangalo chama atenção ao pausar trio para cuidar do filho, Marcelo Sangalo, em vídeo que viralizou nas redes sociais

Veveta está dando tudo de si em mais um Carnaval, mas desta vez com a companhia do filho mais velho, Marcelo Sangalo. Durante uma das apresentações em seu trio elétrico, Ivete Sangalo não só impressionou o público com sua energia e carisma, mas também com sua postura ao lado do herdeiro, em um vídeo que viralizou nas redes sociais.

No registro, que tomou conta da web, Ivete aparece em cima do trio e ao lado de seu filho de 15 anos, que exibe seu talento na percussão durante os shows com a mãe. Mesmo durante a agitação do Carnaval, a cantora não hesitou em mostrar seu lado materno cuidando de Marcelinho, como é carinhosamente chamado pelos fãs.

Preocupada com o herdeiro, Veveta faz uma breve pausa para oferecer água ao rapaz, que nega. Mesmo assim, a cantora insiste, pega uma garrafa de isotônico e leva até a boca do filho, que está com as mãos ocupadas pelas baquetas. Sem opção e com aquela vergonha típica da adolescência, Marcelinho toma tudo em um gole rápido.

Habilidoso, o rapaz mantém o foco na percussão e segue tocando no ritmo sem interrupções, depois que mãe deu um toque na batida, mesmo enquanto saboreia a bebida. Por fim, o jovem recebe um beijo carinhoso da cantora, que se derrete ao ver o herdeiro seguindo seus passos em meio ao agito de seu tradicional Carnaval em Salvador, na Bahia.

Mãe é mãe não importa onde, o momento ou a circunstância kkkk pic.twitter.com/SSxq2DOBOS — Gabrielaᶜʳᶠ (@gabiXIII) February 12, 2024

Nas redes sociais, admiradores exaltaram a postura de Ivete e também o talento de Marcelinho: “Mãe é mãe, não importa onde, o momento ou a circunstância”, brincou um seguidor. “O pior é que ele realmente estava com sede. Tá vendo? A mãe sempre sabe”, brincou mais um. “Fico chocado que mesmo bebendo não perdeu o ritmo”, disse outro.

Vale lembrar que Marcelo Sangalo, de apenas 15 anos, é filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady. O rapaz tem duas irmãs, as gêmeas Helena e Marina, de apenas seis anos. Recentemente, ele revelou seu status de relacionamento, garantindo que está solteiro, mas tem seus contatinhos para curtir o Carnaval bem acompanhado!

Ivete Sangalo fala sobre despedida do Carnaval:

Apesar de estar curtindo muito com os foliões e com seu filho, Ivete Sangalo fez um sincero desabafo com os fãs que estavam presentes em seu show em Salvador, na Bahia. Na noite da última segunda-feira, 12, após passar por um grande susto com uma explosão de uma mangueira no trio elétrico, o que a deixou profundamente abalada.

A artista caiu no choro e revelou ao público que aquela poderia ser sua despedida do Carnaval. Visivelmente assustada com os últimos imprevistos ocorridos, Veveta decidiu abrir o coração e conversar com os admiradores depois de ver um dos foliões tentando puxar uma vaia para seu trio; veja o desabafo da cantora.