Grávida, Viviane Araujo exibe o barrigão em desfile da Mancha Verde com fantasia feita em 3 dias

Rainha de bateria, Viviane Araujo arrasou em desfile da campeã do Carnaval 2022 em São Paulo, Mancha Verde, representando Iemanjá

CARAS Digital Publicado em 30/04/2022, às 14h01 - Atualizado às 14h33

A atriz Viviane Araujo (47) está radiante em sua primeira gestação e arrasou, mais uma vez, na madrugada deste sábado, 30, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo!

Rainha de bateria, a artista fez questão de estar presente no desfile da escola de samba campeã do Carnaval 2022, sua amada Mancha Verde, já que não pode comparecer na última semana, com o enredo 'Planeta Água'.

Usando fantasia que representa Iemanjá, feita em apenas três dias pelo stylist Henrique Luna, a famosa surgiu com look com cerca de 20 mil cristais, pérolas e conchas de verdade. À espera de seu primeiro filho com o empresário Guilherme Militão, ela exibiu o barrigão à espera de Joaquim.

"Campeã!!!", celebrou Vivi ao postar registros do look poderoso em seu feed no Instagram.

Viviane não conseguiu estar presente no desfile da Mancha Verde por conta dos conflitos com o Carnaval do Rio de Janeiro, já que ela também é rainha de bateria do Salgueiro.

Viviane Araujo comemora título da Mancha Verde

Viviane Araujo não pode comparecer ao desfile da Mancha Verde em São Paulo, mas celebrou o título da escoal de samba no Carnaval 2022. A atriz fez uma série de stories em sua casa, onde ela aparece comemorando ao lado do marido, Guilherme Militão e de outros amigos. "É Mancha! É campeã! É campeã!", disse ela aos berros, emocionada. A artista ainda prestou homenagem para a princesa da bateria, Duda Serdan (17), que teve que substitui-la nesse Carnaval, já que Viviane desfilou pela Salgueiro na mesma hora que a Mancha entrava na avenida em São Paulo: "Linda! Ganhamos Dudinha!", falou ela.

Confira os preparativos de Viviane Araujo para desfile da Mancha Verde:

Fotos: Leo Franco / AgNews

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)