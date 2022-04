Viviane Araújo festeja o título da Mancha Verde no Carnaval de São Paulo: ''É campeã!''

Viviane Araújo mostrou toda sua alegria ao ver sua escola de São Paulo, Mancha Verde, se consagrar campeã do Carnaval de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 19h18

A casa de Viviane Araújo (47) ganhou uma grande festa nessa terça-feira, 26, após a escola Mancha Verde, onde ela é rainha de bateria, ganhar o Carnaval de São Paulo.

Para celebrara esse momento, a atriz fez uma série de stories em sua casa, onde ela aparece comemorando ao lado do marido, Guilherme Militão e de outros amigos.

"É Mancha! É campeã! É campeã!", disse ela aos berros, muito emocionada, assim que a agremiação paulista foi consagrada campeã.

Em seguida, ela prestou homenagem para a princesa da bateria, Duda Serdan (17), que teve que lhe substituir nesse Carnaval, já que Viviane desfilou pela Salgueiro na mesma hora que a Mancha entrava na avenida em São Paulo: "Linda! Ganhamos Dudinha!", falou ela.

A artista ainda prometeu que irá desfilar no Desfile das Campeãs de São Paulo, que acontece na próxima sexta-feira, 29: "Vai ter o Joaquim no Anhembi sim! Porque na sexta-feira eu vou estar aí com a minha Mancha Verde campeã de São Paulo!".

Confira um pouco de como foi a comemoração de Viviane Araújo após a Mancha Verde se tornar a campeã do Carnaval de São Paulo:

Viviane Araújo celebra título da Mancha Verde.

Crédito: Reprodução/Instagram