Gilberto Gil leva jogador argentino para bloco tradicional da Bahia: ''Atendeu aos chamados dos Orixás''

Com fantasias do Afoxé Filhos de Gandhy, cantor Gilberto Gil posta vídeo ao lado do jogador de futebol argentino Juan Pablo Sorín no bloco

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 02, o cantor Gilberto Gil (80) compartilhou um vídeo do dia em que levou ex-jogador argentino para um tradicional bloco da Bahia no Carnaval 2023!

Em registro publicado em seu perfil no Instagram, o artista surgiu ao lado do craque Juan Pablo Sorín, se preparando para o Afoxé Filhos de Gandhy em Salvador.

Vestido com as roupas do bloco, Sorín assistiu do camarote parte da passagem do afoxé ao lado do anfitrião, que desfila há anos no Gandhy. Nas imagens, Gilberto e a esposa, Flora Gil, ajudam Sorín na arrumação com as vestimentas próprias do afoxé.

"Ajayô! O eterno craque da seleção argentina, ídolo do Cruzeiro e nosso hermano @jpsorin6 atendeu aos chamados dos orixás e desceu para ver o @gandhyoficial vestido a rigor com uma ajudinha de Gil e @floragil_!", iniciou a equipe de Gil.

"Assistir à passagem do tapete branco espalhando paz, ijexá e alfazema pela avenida é uma das maiores emoções que o Carnaval de Salvador proporciona. Ficamos orgulhosos em mostrá-lo ao nosso amigo argentino nos últimos dias de carnaval", disse ainda. Em fotos em sua rede social, Sorín ainda aparece ao lado da esposa, Sol, e da filha Elisabetta.

Confira o encontro de Gilberto Gil e Juan Pablo Sorín na Bahia:

Filho de Gilberto Gil se casa durante evento em Salvador

O músico Bem Gil oficializou o casamento com Ana Cláudia Lomelino, a Mãeana, após 12 anos de relacionamento e uma crise na união. Os dois se casaram durante um show dela na Casa da Mãe, que é onde ela faz apresentações há alguns meses, e contaram a com a presença de amigos famosos, como Regina Casé, Paula Lavigne, Flora Gil e Gilberto Gil.

Bem Gil e Mãeana reataram o relacionamento em 2022 após uma crise no ano de 2021, quando chegaram a se separar. Na época, os dois foram envolvidos em rumores de traição. Juntos, os dois são pais de Dom e Sereno.

