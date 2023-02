Filho de Gilberto Gil se casa durante evento em Salvador

Após reatar o relacionamento, Bem Gil, que é filho de Gilberto Gil, se casou com Ana Cláudia Lomelino, a Mãeana, em Salvador

O músico Bem Gil oficializou o casamento com Ana Cláudia Lomelino, a Mãeana, após 12 anos de relacionamento e uma crise na união. Os dois se casaram durante um show dela na Casa da Mãe, que é onde ela faz apresentações há alguns meses, e contaram a com a presença de amigos famosos, como Regina Casé, Paula Lavigne, Flora Gil e Gilberto Gil.

Bem Gil e Mãeana reataram o relacionamento em 2022 após uma crise no ano de 2021, quando chegaram a se separar. Na época, os dois foram envolvidos em rumores de traição.

Ela chegou a fazer post nas redes sociais sobre o relacionamento. "A monogamia é uma mentira na qual mulheres caem mais facilmente. Presta atenção, não vou repetir porque tenho mais o que fazer do que ficar tentando quebrar essa máfia machista, mas: se você é casada com um músico e acredita na monogamia, saiba: você é enganada. Principalmente se você já esteve grávida e puérpera enquanto ele viajava. mas ó, não precisa sofrer nem separar por isso, desapegue e faça sua própria revolução sexual!", declarou.

Logo depois, ela rebateu a repercussão do seu desabafo. "Vocês não sabem da missa um terço. Enfim, só me resta dizer que o Bem Gil é foda, é um pai foda, é um homem foda. Um músico foda. 11 anos de relacionamento vão muito além das denúncias que tenho para fazer sobre essa cultura machista nojenta", afirmou.

Juntos, Bem e Mãeana são pais de Dom e Sereno.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Cláudia Lomelino é mãeana (@maeana_)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Site Anota Bahia ®️ (@siteanotabahia)

Sertanejo João Bosco curte a lua de mel nas Ilhas Maldivas

O cantor sertanejo João Bosco, da dupla com Vinicius, viajou para as Ilhas Maldivas para curtir a lua de mel com a esposa, Monique Moura. Os dois ficaram cinco dias no local, que já era um sonho antigo do casal. “Era uma vontade nossa conhecer as Maldivas, desde a época do namoro! Conseguimos realmente comprovar e contemplar as belezas do local e aproveitamos muito”, disse ele.