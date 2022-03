Carnaval do Amor!

Tiago Abravanel subiu ao palco ao lado da dupla Jorge & Mateus

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 11h16

É Carnaval do Amor para Tiago Abravanel (33)! O ator e cantor, que recentemente desistiu do BBB 22, marcou presença no Carnaval da Cidade, nesta terça-feira, 1.

Tiago Abravanel subiu ao palco ao lado da dupla Jorge & Mateus e mostrou todo seu talento no palco do Jockey Club, em São Paulo.

Além de cantar ao lado da dupla, Tiago também mostrou seu rebolado durante o show de Anitta (28) ao lado de seu amado, Fernando Poli.

O Carnaval na Cidade, aconteceu em São Paulo e reuniu diversas personalidades nos shows para curtir a folia.

Fora do BBB, Tiago Abravanel curte Carnaval em São Paulo:

Leo Franco / Agnews

Leo Franco / Agnews