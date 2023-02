Fernanda Paes Leme relembra Carnaval ao lado de Paulo Gustavo: ''Tudo era especial com ele''

Aproveitando o dia de TBT, atriz Fernanda Paes Leme divide cliques de Carnaval ao lado do eterno Paulo Gustavo e se declara

A atriz Fernanda Paes Leme (38) aproveitou esta quinta-feira, 16, dia de TBT, para recordar um Carnaval ao lado do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021)!

Nas redes sociais, a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod, ao lado de Giovanna Ewbank, resgatou registros de folia com o comediante, que morreu em maio de 2021 após complicações da covid-19.

A famosa emocionou os seguidores ao escrever um texto carinhoso em seu Instagram sobre os momentos felizes ao lado do artista."Esse é um #tbt cheio de saudade e de lembrança boa. Dessa gargalhada, do acontecimento que era o Paulo Gustavo. Quando vi essas fotos, só pensei em uma coisa: Nunca é só um encontro, nunca é só uma festa, nunca é só um abraço, um selinho... NUNCA!", começou escrevendo.

"Esse é um momento eternizado pelo @andrehawk, que captou nosso afeto e anos depois ele encontrou essas fotos, me enviou e me fez reviver tudo (obrigada, André)! E TUDO era especial com Paulo. Amei essa lembrança e amei agora poder dividir isso com vocês", disse ainda ao legendar os registros.

"Quando lembro desse carnaval meu coração despedaça (tô ali no cantinho direto de costas na primeira foto) não tem um dia sequer que eu não pense nele", desabafou a modelo Caroline Trentini.

Confira a lembrança de Fernanda Paes Leme com Paulo Gustavo:

Fernanda Paes Leme revela esquema para evitar brigas com o noivo

Fernanda Paes Leme desembarcou no Rio de Janeiro recentemente e aproveitou para revelar uma curiosidade sobre a dinâmica das viagens que faz com o noivo, Victor Sampaio (30).

Antes de chegar na capital fluminense, a atriz contou que ela e o rapaz precisaram criar um esquema inusitado para evitar brigas na hora de sair de casa. "Não, não saímos de casa juntos... Quando o tema é viagem é cada um por si. Eu sou pontual, metódica com horário. Ele é 'deixa a vida me levar', 'não me cobre'", contou.

Em seguida, a artista revelou a solução que o casal encontrou: "Depois de alguns desentendimentos, decidimos o 'tema livre' na hora de viajar: Se deu a hora de sair e ele não está pronto, eu saio. E nos encontramos no embarque. Ninguém se estressa, melhor ajuste que fizemos", declarou Fernanda.

