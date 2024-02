Ex-repórter da Globo alfineta a emissora: ‘É o mínimo’

Ex-repórter da Globo, Monica Sanches alfineta a cobertura da emissora no carnaval e dispara: ‘Vendo inúmeras críticas'

A jornalista Monica Sanches, que é ex-repórter da Globo, alfinetou a emissora sobre a transmissão do carnaval de 2024. Ela se juntou às pessoas que criticaram o canal e destacou como era na época em que trabalhava por lá.

Nas redes sociais, ela relembrou uma foto com outros repórteres e falou sobre a qualidade do trabalho que faziam. "Vendo inúmeras críticas à transmissão dos desfiles neste ano, o que posso garantir pra vocês é que o time desta foto representa uma equipe de reportagem que sempre amou o carnaval, respeitando e admirando todos os integrantes de todas as escolas", disse ela.

E completou: "Dos 40 anos da Sapucaí, participei de 30 transmissões, estudando os enredos, os sambas, visitando os barracões, levando essa preparação muito a sério. É o mínimo que se espera de quem vai pra avenida cobrir o maior espetáculo da Terra, né não???".

Monica Sanches saiu da Globo em 2023 durante um corte de gastos na emissora.

Cristina Serra também criticou a Globo

A ex-repórter da Globo Cristina Serra surpreendeu ao fazer um comentário criticando a cobertura do carnaval na emissora carioca. Ela se manifestou por meio das redes sociais ao dar sua opinião sobre o que viu na telinha.

"Péssima a cobertura da Globo na Sapucaí neste ano. A Porto da Pedra entrou na avenida e as câmeras ficaram fixas no primeiro recuo da bateria por longos 10 minutos enquanto a comissão de frente e as alas já estavam desfilando. Fez o mesmo com a Beija-Flor e o Salgueiro. Inexplicável", escreveu ela.

Então, ela comentou sobre mais detalhes da cobertura. "Trata a maior manifestação cultural do Brasil como entretenimento ligeiro. Comentários e entrevistas recheados de banalidades. Não tem repórter na avenida. Teve carro com problema, gente machucada e o público em cada fica sem saber. Tive que buscar informação na internet. Num ano com enredos tão importantes é uma cobertura desonesta e um desrespeito com as escolas e com o telespectador. Desisto", finalizou.

Cristina Serra saiu da Globo em 2018 depois de 26 anos de trabalho no canal.