Ex-BBB Gyselle Soares usará coroa de meio milhão em desfile: 'Vou estar muito nua'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gyselle Soares revelou os bastidores de sua preparação para desfilar na escola de samba Camisa Verde e Branco

Gyselle Soares (40) se preparou intensamente para sua estreia no Carnaval de São Paulo. Foram pouco mais de seis meses de muito treinos pesados, aulas de samba e dieta rigorosa para que tudo saia da melhor forma. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB revelou detalhes do que estar por vir na sua performance na avenida, onde usará uma fantasia luxuosa e muito sensual.

"Eu estou muito feliz, porque a minha é a primeira vez no carnaval de São Paulo. Eu já desfilei como musa da Grande Rio, em 2009, e agora será minha primeira vez no de São Paulo", diz a beldade, que recebeu o título de "Iperatriz" por conta da homenagem da escola Camisa Verde e Branco ao ex-jogador de futebol Adriano Imperador.

Contando as horas para sua apresentação no Sambódromo do Anhembi, Gyselle revela que tem se preparado para o grande dia desde o ano passado. "Eu estou trabalhando há seis meses na musculação e no samba", conta a famosa, que estava preocupada com o peso de sua fantasia.

"Tô tendo aula de sambas de um a duas vezes por semana e tenho coaching três vezes na semana que é bem intenso, para ter bastante força, porque no dia vou estar usando mais de 15 Kg. É uma preparação de atleta. Fiz uma dieta também com detox da Vanessa Rangeli, que é um detox turbo, que limpa tudo do corpo. No total perdi uns 5 kg de três meses para cá", declara.

Em meio a correria dos bastidores, a artista, que no último ano ficou em segundo lugar no reality A Grande Conquista, da Record TV, adianta que usará uma coroa avaliada em R$ 500 mil reais durante o desfile. Além disso, a fantasia deve ser bastante sensual, para evidenciar o corpão em forma.

"A fantasia tá esplêndida, eu vou estar muito nua na Avenida. Estou preparada para mostrar esse shape, que estou cheio de saúde. Tô esplêndida para o carnaval, é um dos momentos mais felizes para mim", revela Gyselle, que continua: "Como vou sera Imperatriz, vou estar com uma coroa de meio milhão de reais, com esmeraldas e ouro. Vai ser algo inédito. Estou super honrada e lisonjeada".

Consciente do lugar que ocupa dentro da escola, Gyselle aproveita para refletir sobre as críticas que algumas pessoas fazem sobre a participação de famosas no Carnaval e a falta de valorização das passistas que nasceram na comunidade. Para ela, todos são importantes para movimentar os bastidores da festa.

"As meninas da comunidade são crias da casa e elas merecem ter o apoio e a gente valoriza. Elas também são agraciadas com cargos de musa. Mas eu acho que isso não quer dizer que a gente que é famosa não possa fazer parte. Eu frequento todos os ensaios, é um interesse à cultura. Em contrapartida, isso também traz muita visibilidade e ajuda a escola a crescer. A escola precisa também dessa visibilidade para poder trazer investidores, é uma junção", avalia.