Karol Conká promete Carnaval inspirado em 'negonas do pop'

Em entrevista à CARAS Brasil, Karol Conká abriu agenda de Carnaval e revelou como tem se preparado para apresentar show especial em Salvador

Depois de realizar dois shows eletrizantes no pré-Carnaval de São Paulo no último final de semana, a cantora Karol Conká (38) promete que vai entregar tudo e um pouco mais no Carnaval deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista celebrou a agenda cheia e comentou sobre a ansiedade para se apresentar em Salvador, onde ela tem preparado um show especial em meio à folia baiana.

"Esse ano eu não desfilei, mas fiz 2 shows eletrizantes em dois blocos no carnaval de São Paulo, fiquei muito emocionada com a recepção calorosa das pessoas, e foi ainda mais especial porque levei minha mãe para me acompanhar. Apresentei a Mamacita da Mamacita para o meu público, e ela foi ovacionada, como merece", diz.

Pensando nos mínimos detalhes para transformar seu Carnaval em algo ainda mais divertido, Karol revela que neste ano irá homenagear as "negonas" que fizeram sucesso nos anos 2000. Até o momento, a diva do rap nacional já apareceu fantasiada de Rihanna e Beyoncé, o que foi o suficiente para gerar um certo burburinho nas redes sociais. "Ainda há mais por vir nos meus shows em Salvador e em Natal. Estou ansiosa para mostrar", adianta.

Em falar em Salvador, a ex-BBB completa dizendo tem preparado uma apresentação mega especial. Por ser cantora de rap, ela conta que precisou adaptar um pouco seu show, para se encaixar na festa, mas nada que fuja muito do que seus fãs já imaginam para o momento. "Junto com meu DJ Garu, preparamos um show especial para o Carnaval, com referências aos ritmos populares da região adaptados para este momento", declara a curitibana.

"Como neta de uma baiana, cada visita à Bahia me conecta às minhas raízes e ao legado da minha avó Brasilina, que sempre me incentivou a seguir meu caminho como artista", frisa a artista, que completa: "Mal posso esperar para compartilhar essa energia".

Mas diante da agenda de compromissos, Karol garante que sempre rola um tempinho para se divertir ao lado de amigos e, claro, dos fãs. "Depois de Salvador, estou indo para Natal e em seguida retorno a São Paulo para curtir outros camarotes. Estou bastante animada para tudo que está por vir".