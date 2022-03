Ex-BBB Brunna Gonçalves mostra sensualidade com look transparente e beija Ludmilla durante show

Ex-BBB Brunna Gonçalves beija a esposa Ludmilla durante show de Carnaval no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 09h39

Animadíssima após deixar o confinamento do BBB 22 nos últimos dias, a dançarina Brunna Gonçalves (30) foi vista super feliz em um show da esposa Ludmilla (26) no Rio de Janeiro.

No trio da funkeira carioca que agitou os foliões na cidade maravilhosa durante esse feriado de Carnaval, a ex-sister escolheu um look branco e transparente para requebrar e se divertir muito.

Além de exibir sua empolgação e muito gingado nas coreografias provocantes, Brunna ainda mostrou a sintonia dela com a amada, com quem trocou beijos e arrancou aplausos da plateia.

Fora do jogo do BBB 22, Brunna confessou que tem dificuldades em se conectar e fazer amizades muito rápido. "Tentei ficar na minha e observar mais nas primeiras semanas. Tenho dificuldade em fazer conexões logo de cara!", disse ela no programa Domingão com Huck.

Veja Brunna Gonçalves no show da Ludmilla!

