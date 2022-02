Brunna reencontra Ludmilla dois dias após sua eliminação do BBB 22

Após ser eliminada do BBB 22, Brunna reencontra Ludmilla na gravação do Domingão do Huck

Na noite de terça-feira, 22, aconteceu a quinta eliminação do Big Brother Brasil 22. Brunna Gonçalves (30) disputou o paredão contra Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) e acabou saindo com 76,18% dos votos.

Após descobrir que sua esposa foi a escolhida pelo público para deixar o programa, Ludmilla (26) fez um post, no Twitter, demonstrando o orgulho e a saudade que estava sentindo dela.

Passados dois dias, a cantora ainda não tinha visto a bailarina, até que nesta tarde de quinta-feira, 24, puderam se reencontrar. Em seus stories do Instagram, a artista contou que o encontro aconteceu na gravação do "Domingão do Hulk", da Globo. "Carinha de quem encontrou a minha Bruu. Fui até de rosa para homenagear ela. Vocês vão ver tudo no 'Domingão do Hulk'", revelou. Ainda disse que não ficou a esposa por conta da agenda que a sister ainda precisa cumprir: "ela tinha mais programa para gravar. Eu tentei sequestrar, mas não deu".

Depois, Ludmilla apareceu dirigindo para sair do projac enquanto a dançarina pede para ela não fazer isso. "Mô, para com isso. Para. Ludmilla, para de ser doida. Não pode".

Já no perfil de Brunna Gonçalves, a ex-BBB disse que o reencontro foi uma surpresa da cantora e que, depois de tudo, precisou retocar sua maquiagem. Nos vídeos, a dançarina narrou alguns momentos antes e depois do reencontro do casal diretamente no palco do programa.