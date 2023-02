Estreia de Luana Piovani no Carnaval do Rio e mais famosas; veja como foi a folia de 2002

Estreia de Luana Piovani no Carnaval do Rio de Janeiro fez sucesso e virou destaque na Revista CARAS

Mesmo sendo natural da cidade de São Paulo, a atriz Luana Piovani (46) nunca negou seu carinho pela cidade do Rio de Janeiro. Prova disso foi quando ela desfilou no Carnaval carioca, em 2002. Na ocasião, a artista foi um sucesso e acabou destaque na Revista CARAS.

Mesmo sem contar com experiência de Carnaval como outras famosas, Luana, que estava com 25 anos, acabou se tornando a revelação do evento daquele ano. Demonstrando um gingado arrasador, ela brilhou com sua fantasia composta por top, calcinha branca e um par de botas de mesma cor. Além disso, o visual apostava em muitas plumas, dando um ar glamouroso.

Em entrevista à Caras, a musa da Salgueiro contou que adorava curtir a folia baiana, mas acabou ficando encantada com a escola de samba. Ansiosa para a sua estreia como passista na Marquês de Sapucaí, ela confessou ter investido em uma superstição para dar tudo certo durante a festa.

"Sempre vou para Salvador nesta época e fico por lá. É a primeira vez que passo Carnaval no Rio. Me apaixonei pela Salgueiro. Para dar sorte, usei uma calcinha nova durante o dia", revelou a artista, que atualmente está morando em Portugal.

Na época, Luana ainda era uma das jovens atrizes mais populares da TV Globo. Conhecida por estrelar diversos sucessos na emissora, ela era uma das personalidades mais requisitadas não apenas nos programas de TV, como na área da publicidade.

Por exemplo, anos antes ela havia estreado em Malhação e na novela Suave Veneno. Ainda em 2002, Luana também foi uma das estrelas da minissérie O Quinto dos Infernos, uma das produções mais lembradas entre os telespectadores.

Vale destacar que o Carnaval daquele ano também contou com a presença de nomes como Luiza Brunet, Susana Werner, Claudia Raia, Nana Gouvêa e Luma de Oliveira, que desfilou pela Viradouro. A famosa saiu representando uma rainha africana com uma fantasia sensual, que deixava seu corpão em evidência.

Luana Piovani e Susana Werner no Carnaval de 2002 (Foto: Acervo CARAS)

Nana Gouvêa e Claudia Raia no Carnaval de 2002 (Foto: Acervo CARAS)