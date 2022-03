À espera do primeiro filho, Viviane Araujo marca presença em ensaio de Carnaval ao lado do marido

Atriz Viviane Araujo aproveitou celebração do aniversário de 69 anos do Salgueiro na companhia do marido, Guilherme Militão

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 14h39

A atriz Viviane Araujo (46) está radiante com sua primeira gestação!

Esperando seu primeiro filho com o empresário Guilherme Militão (32), com quem se casou em 2021, a artista compareceu ao evento em comemoração aos 69 anos do Salgueiro.

- Conheça a história de amor de Viviane Araujo e Guilherme Militão

Na noite de sábado, 05, a rainha das rainhas curtiu o ensaio de Carnaval que recebeu integrantes da agremiação paulistana Mancha Verde na companhia do marido. Eles posaram juntos para fotos e trocaram beijos.

A musa escolheu look com as cores vermelha, branca e verde, homenageando as duas escolas do coração. Com vestido brilhante com franjas e rabo de cavalo enorme, Vivi esbanjou simpatia, como sempre, na quadra do Salgueiro.

"Vamos comemorar o aniversário do meu @salgueirooriginal e receber a convidada! Minha @manchacarnaval", escreveu ela em seu Instagram ao exibir o look da noite.

Viviane Araujo celebra aniversário do Salgueiro

Na tarde de sábado, 06, Viviane Araujo usou suas redes sociais para parabenizar o Salgueiro."'Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou, SALGUEIROOOOOOO, SALGUEIROOOOOOO!' Parabéns meu torrão amado! Orgulho em fazer parte de sua história @salgueirooriginal", escreveu a rainha de bateria, que está na agremiação desde 2008.

Confira os registros de Viviane Araujo em evento de Carnaval:

Fotos: Ag News