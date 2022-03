Rainha de bateria, Viviane Araujo celebra 69 anos do Salgueiro: ''Orgulho em fazer parte''

Atriz Viviane Araujo presta linda homenagem à sua escola de samba, Acadêmicos do Salgueiro,

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 14h47

A atriz Viviane Araujo (46) usou suas redes sociais, neste sábado, 05, para parabenizar sua escola de samba do coração!

Neste sábado, 05, o Salgueiro está completando 69 anos e ganhou uma homenagem especial da artista, que está à frente da bateria da agremiação desde 2008.

Em seu feed no Instagram, a musa, considerada a rainha das rainhas do Carnaval, compartilhou registros em que aparece na quadra da escola.

"'Sinto meu corpo arrepiar. Sapucaí anunciou, SALGUEIROOOOOOO, SALGUEIROOOOOOO!' Parabéns meu torrão amado! Orgulho em fazer parte de sua história @salgueirooriginal", escreveu Viviane Araujo ao legendar a postagem.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da gata e o sucesso dela na avenida. "Nem melhor, nem pior, apenas diferente!", disse um. "Você e Salgueiro é um só, vocês se completam", destacou outra. "A maior escola, a maior rainha", exaltou uma terceira fã. "Você é a Salgueiro sua linda! Assisto o carnaval só pra te ver na avenida! Torço em qualquer escola que tu estiver!", declarou mais uma.

Grávida, Vivi Araujo fala sobre saudade do marido

À espera de seu primeiro filho com Guilherme Militão, Viviane Araujo se declarou para o empresário nas redes sociais. Ela publicou uma imagem em que aparece agarradinha com o esposo. "Já já mato a saudade que eu tô do meu amor! @gmmilitao", disse ela.

