Erika Januza ousa em fantasia de Carnaval e mostra curvas com look transparente

Atriz Erika Januza capricha em fantasia sexy de Carnaval e mostra corpão em ensaio com a Viradouro

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 09h48

Ousadíssima para um novo ensaio junto da Viradouro, a atriz Erika Januza (36) simplesmente arrasou na hora de escolher o seu modelito de Carnaval.

Com um look todo transparente e super decotado, a artista da TV Globo tirou onda ao marcar presença no evento ocorrido junto da escola de samba que representa no Rio de Janeiro.

"Celebrando o dia da mulher de um jeito que amo muito! Ensaiando com a minha @unidosdoviradouro a frente da minha @furacaovermelhoebranco ... hoje um ensaio especial, com o lançamento do clipe do samba da escola que está a coisa mais linda! Parabéns aos envolvidos", postou ela no Instagram.

A atriz de Verdades Secretas 2 agradou o público que a segue no perfil dela e Erika Januza foi chamada pelos admiradores de perfeita, maravilhosa e morena belíssima.

Veja as curvas da atriz Erika Januza!