Erika Januza brilha com fantasia em homenagem a Luma de Oliveira em ensaio da Viradouro:

Rainha de bateria da Viradouro, Erika Januza mostrou todo o samba no pé durante ensaio

Os ensaios de Carnaval continuam! E mais uma vez, Erika Januza (36) brilhou na quadra da Viradouro e mostrou todo seu poder e samba no pé.

Para a noite de ensaios no último domingo, 06,, Erika homenageou Luma de Oliveira com uma fantasia que deu o que falar no Brasil em 1998.

Na época, Luma usou uma "coleira", com o nome de seu marido, Eike Batista, para o desfile da escola de samba Tradição, e essa fantasia foi replicada em anos seguintes inclusive por Sabrina Sato (41).

Já Erika, apostou no look e surpreendeu com a superprodução, e o famoso colar levou o nome de 'Furacão'.

Dilson Silva / AgNews

