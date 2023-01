De look curtinho, Viviane Araujo exibe corpão e mostra samba no pé em ensaio do Salgueiro

Rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araujo deixa pernões à mostra em vestido brilhante curtinho durante ensaio de rua da escola de samba

Rainha de bateria do Salgueiro, Viviane Araujo (47) arrasou em mais um ensaio da escola de samba carioca, na noite de quinta-feira, 12!

Se preparando para o Carnaval 2023, a artista marcou presença no ensaio de rua da agremiação na companhia do marido, o empresário Guilherme Militão (32), com quem tem o pequeno Joaquim.

Poucos meses após dar à luz o primeiro filho, a famosa se jogou na noitada de muito samba no pé e chamou atenção pelo corpaço ao eleger um look poderoso. Nas imagens, Viviane aparece com um vestido brilhante bem coladinho, deixando em evidência suas curvas impecáveis e os pernões sarados.

Além de parar para fotos com fãs que estavam presentes, Vivi ainda posou com os mestres irmãos Guilherme e Gustavo Oliveira e com o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. A musa Bianca Salgueiro também esteve no evento.

Vale destacar que em 2023, o Salgueiro terá como samba enredo Delírios de um paraíso vermelho, do carnavalesco Edson Pereira.

Confira as fotos de Viviane Araujo no ensaio de rua do Salgueiro:

Fotos: Ag News

Viviane Araujo baba ao postar fotos fofas do filho

A mamãe coruja Viviane Araujo encheu seu feed de amor na manhã de quarta-feira, 11, ao abrir um álbum de fotos encantadoras de seu filho! Joaquim, que completou 4 meses de vida no último dia 06, esbanjou fofura nos registros publicados pela rainha de bateria do Salgueiro em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, o pequeno aparece deitado e com um sorrisão estampado no rosto. "Bom dia meus amores!!! Vai aí uma sequência de fofurice!", se derreteu Viviane. Nos comentários, os fãs elogiaram o bebê e compararam Joaquim com o pai, Guilherme Militão."Nós somos fabricantes de crianças com a cara do pai. Joaquim é um dengo", "A única criança que a gente não precisa imaginar como vai ser quando crescer porque já sabemos, Guilherme 2 kkkkk", brincaram.

