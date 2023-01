Viviane Araujo baba ao postar cliques do filho: ''Sequência de fofurice''

Atriz Viviane Araujo mostra o filho Joaquim sorridente na web e fãs comparam o bebê com o pai, Guilherme Militão: ''A xerox''

A mamãe coruja Viviane Araujo (47) encheu seu feed de amor na manhã desta quarta-feira, 11, ao abrir um álbum de fotos encantadoras de seu filho!

Joaquim, que completou 4 meses de vida no último dia 06, esbanjou fofura nos registros publicados pela rainha de bateria do Salgueiro em seu perfil no Instagram. Nas imagens, o pequeno aparece deitado e com um sorrisão estampado no rosto.

"Bom dia meus amores!!! Vai aí uma sequência de fofurice!", se derreteu Viviane na legenda da postagem.

Nos comentários, famosos e anônimos elogiaram o bebê e compararam Joaquim com o pai, Guilherme Militão (32). "Lindinho gente, parabéns querida", disse Elizabeth Savala. "Nós somos fabricantes de crianças com a cara do pai. Joaquim é um dengo", "A única criança que a gente não precisa imaginar como vai ser quando crescer porque já sabemos, Guilherme 2 kkkkk", "Muito lindo esse bebezinho, os pais são lindos, mas a verdade temos que falar, é a xerox do papai, incrível!", destacaram.

Confira os cliques do filho de Viviane Araujo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Vascaína, Viviane Araujo homenageia Roberto Dinamite

Após a morte de um dos ídolos do Vasco da Gama, Roberto Dinamite (1954 - 2023), no domingo, 08, a atriz Viviane Araujo, que torce para o clube carioca, fez questão de deixar sua homenagem na web.

O ex-jogador de futebol faleceu na manhã de domingo, 08. Ele lutava contra um tumor no intestino desde o fim de 2021. No sábado, 07, teve uma piora no quadro e foi internado em um hospital no Rio de Janeiro.

"Meu grande ídolo, do meu Vasco da Gama, quantas alegrias você nos deu! Que os anjos do céu te recebam com todo amor e carinho que você merece! Meus sentimentos a todos os familiares e amigos!", disse Viviane.

