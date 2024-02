De fio-dental, Luciana Gimenez eleva a temperatura com look mínimo de Carnaval

Com look minúsculo, Luciana Gimenez cobre apenas o necessário e eleva a temperatura das redes sociais com look elegido para curtir o Carnaval; confira!

A apresentadora Luciana Gimenez mostrou que sabe ousar quando o assunto é Carnaval. Curtindo o feriado em Salvador, na Bahia, a comandante do SuperPop elegeu um look minúsculo e chocou seus seguidores ao cobrir somente o necessário.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 13, Luciana publicou uma série de registros para exibir seu modelito escolhido para mais um dia de folia. De calcinha fio-dental, minissaia e top faixa, a famosa quase mostrou demais ao exibir seu corpão definido para seus seguidores.

"Ou o carnaval acaba, ou ele acaba comigo! #gimenezexausta", escreveu Luciana na legenda da publicação. Seus seguidores, no entanto, ficaram divididos com a escolha. Alguns adoraram a ousadia: "Mulherão", "Linda", "Gata demais", disseram. Outros reprovaram o look: "Pra que??????", "Vulgaridade pura", criticaram.

Confira a publicação:

Thaila Ayala surge impecável com look ousado para o Carnaval

Outra famosa que ousou no look foi a atriz Thaila Ayala. De volta ao Carnaval após o nascimento de sua filha, Tereza, a artista arrancou muitos suspiros com o seu look escolhido para curtir o segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com seu marido Renato Góes.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 13, Thaila publicou algumas fotos da sua noite. De biquíni brilhante e saia transparente, feita apenas com correntes, a famosa exibiu seu corpão impecável e deixou seus seguidores de queixo caído. Nos registros, ela ainda apareceu aos beijos com o marido.

"De ontem", escreveu Thaila na legenda da publicação. Seus seguidores logo lhe rasgaram elogios nos comentários. "Deusa!", disse atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. "Um escândalo de linda", declarou um fã. "Amo este casal! Thaila linda", enalteceu outro. "Maravilhosa é ela!!!!! A Mãe tá On!", disse mais um.

