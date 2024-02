Thaila Ayala surge impecável com look ousado para o Carnaval: "Deusa!"

Aproveitando o Carnaval com seu marido Renato Góes, Thaila Ayala surge impecável com look ousado para assistir os desfiles da Sapucaí

A atriz Thaila Ayala arrancou muitos suspiros com o seu look escolhido para curtir o Carnaval. Na última segunda-feira, 12, a artista acompanhou ao segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao lado de seu marido, o ator Renato Góes, e mostrou que sabe arrasar no visual.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 13, Thaila publicou algumas fotos da sua noite. De biquíni brilhante e saia transparente, feita apenas com correntes, a famosa exibiu seu corpão impecável e deixou seus seguidores de queixo caído. Nos registros, ela ainda apareceu aos beijos com o marido.

"De ontem", escreveu Thaila na legenda da publicação. Seus seguidores logo lhe rasgaram elogios nos comentários. "Deusa!", disse atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. "Um escândalo de linda", declarou um fã. "Amo este casal! Thaila linda", enalteceu outro. "Maravilhosa é ela!!!!! A Mãe tá On!", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala fala sobre volta ao Carnaval após nascimento da filha

Após um ano afastada, Thaila Ayala está super animada com o seu retorno ao Carnaval após o nascimento de sua segunda filha, Tereza. Em entrevista à CARASBrasil,a atriz reafirmou seu amor pela festa e celebra a oportunidade de poder estar na avenida novamente.

"Eu amo o Carnaval. Desfilava em São Paulo e Rio quase todos os anos e é uma energia inexplicável. Estar na avenida por uma hora, dançando, sambando, trocando com quem está ali assistindo... não tem palavras que descrevam o que é viver essa experiência", começa Thaila Ayala.

"Ano passado fiquei mais quietinha por causa dos meus filhos", explica, que também é mãe de Francisco, de quatro anos. "Estar aqui de novo, a convite de Eudora, usando uma boca escolhida pelo público, me remetem a esse lugar de troca, de alegria e felicidade. É bom demais viver tudo o que o Carnaval pode proporcionar."