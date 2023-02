Danton Mello faz rara aparição com a esposa e dá beijão nela

Danton Mello curte o carnaval de Salvador na companhia da esposa, Sheila Ramos, e surge aos beijos antes do trio elétrico de Ivete Sangalo

O ator Danton Mello aproveitou o feriado de carnaval para curtir a folia na companhia da esposa, a empresária Sheila Ramos, em Salvador, na Bahia. Neste sábado, 18, ele e a amada foram conferir o desfile do trio elétrico de Ivete Sangalo e esbanjaram romantismo.

Os dois fizeram uma rara aparição juntos e foram fotografados aos beijos antes do início do evento. "Juntos! Ela AmA, eu vou junto, e assim, seguimos. Meu carnaval o ano todo", disse ele nas redes sociais.

Danton e Sheila estão juntos há cerca de nove anos. Recentemente, ele falou sobre a amada em entrevista na Revista CARAS. “Passei alguns anos achando que não me relacionaria com mais ninguém, que iria só cuidar das minhas filhas. Até que encontrei essa mulher iluminada. A Sheila é muito parceira, me apoia, me incentiva. Com ela, aprendi a ser um pai melhor, um homem melhor, e me orgulho muito de nossa relação”, disse ele, que é pai de Luiza, de 20 anos, e Alice, de 18 anos, frutos de relacionamento anterior.

As filhas dele vivem na Califórnia, Estados Unidos, com a mãe. O ator está longe das novelas desde que atuou em Um Lugar ao Sol, da Globo.

Fotos: Dilson Silva e Wesley Costa / AgNews