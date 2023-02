Claudia Leitte elege look florido para seu último dia de folia no Carnaval de Salvador

A cantora Claudia Leitte apostou na beleza ao vestir look florido para o último dia de seu bloco no Carnaval de Salvador

Nesta terça-feira, 21, Claudia Leitte deixou seus fãs babando ao compartilhar um pouco de seu look para seu sexto e último dia de bloco no Carnaval de Salvador.

A cantora compartilhou sua maquiagem florida e ainda mostrou os detalhes de flores em suas unhas das mãos.

No vídeo compartilhado no feed, a artista surgiu no camarim aquecendo a voz para mais uma performance na folia.

A dona do hit “Largadinho” ainda compartilhou fotos da fotógrafa Nara em que surgia com um vestido curtinho e todo florido que deixava suas pernas à mostra.

“Vamos perfumar a avenida do último dia de #Carnaval Claudia Leitte”, escreveu a cantora na legenda da postagem com o look colorido.

Os seguidores da artista adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários! “Tá muito linda”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Que gata”.

Colorida!

Nesta última segunda-feira, 20, Claudia surpreendeu seus fãs ao compartilhar fotos do seu look elegido para o quinto dia de bloco.

A cantora surgiu com um look roxo transparente com detalhes em verde, e ainda usava “espinhos” verdes no cabelo.