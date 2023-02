Claudia Leitte aposta em look colorido para seu quinto dia de Carnaval

A cantora Claudia Leitte apostou em um visual bem colorido para o quinto dia performando em seu bloco de Carnaval

Nesta segunda-feira, 20, Claudia Leitte deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram o look escolhido para seu quinto dia de Carnaval.

A cantora surgiu com um look roxo e verde que deixava sua barriga, perna e braços à mostra. A parte de cima da peça era transparente com detalhes em verde, já a parte de baixo cobria apenas as coxas da artista. Nos cabelos, Claudia usava uma trança e ainda tinha “espinhos” verdes no cabelo.

A dona do hit “Largadinho” ainda compartilhou vídeos de sua performance em seu bloco e um pouco dos bastidores de sua performance.

Os fãs da artista adoraram o look colorido e rasgaram elogios nos comentários! “Eita que é diva mesmo”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: “Mas é muito maravilhosa! Diferenciada! Amo”.

Na paz!

Na semana passada, Claudia comentou sobre os boatos de uma suposta inimizade entre ela e a cantora Ivete Sangalo.

Uma coisa tão sem sentido. Eu e Ivete, a gente se conecta de uma forma muito única. A gente não é artista que se cumprimenta, a gente se entende, se olha e se entende. Tem química no relacionamento da gente”, comentou ao Gshow.