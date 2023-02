Claudia Leitte relembra boatos de rivalidade com Ivete Sangalo: "Sem sentido"

Ivete Sangalo está no novo EP de Claudia Leitte, 'REAL VERSO - Lado A'

Claudia Leitte (42) e Ivete Sangalo (50) estão juntas no “REAL VERSO - Lado A”, novo trabalho da ex-vocalista do Babado Novo, que já está disponível nas plataformas digitais.

Ao falar do projeto e também de seus planos para o carnaval, Claudia lembrou dos boatos de que ela e Ivete eram rivais.

“Uma coisa tão sem sentido. Eu e Ivete, a gente se conecta de uma forma muito única. A gente não é artista que se cumprimenta, a gente se entende, se olha e se entende. Tem química no relacionamento da gente. E é muito legal poder usufruir disso. Outrora, não foi. Havia muita interferência, muita gente metendo o bedelho, falando coisa. E hoje em dia eu consigo entender. Tem gente que não tem o que fazer e vive dessa energia, o que é uma perda de tempo”, falou ela em entrevista ao gshow.

O encontro das duas na faixa era para ter acontecido há algum tempo, mas foi adiado pela pandemia, só sendo concretizado no álbum que foi lançado na última sexta-feira, 10.

"'Bolo Doido' veio para mim no início da pandemia. Gravei a música e pensei: ‘Vou fazer meu show ao vivo, já, já vai voltar tudo ao normal’. Aquela coisa de ter noção zero de tempo, de nada. E imaginei que ia fazer com Ivete no meu show de celebração dos meus 20 anos [de carreira]. Desenhei tudo, escrevi, mandei para ela como ia ser, mandei a música. Mas não rolou pela pandemia. Ivete, nessa música, eu sonhei, desejei e a recebi com todo amor em uma música que acho que tem a ver com as duas”, garantiu.

Claudia Leitte conta as novidades para o carnaval: "Vocês vão ver"

Claudia Leitte entregou um pouco de como será vista em cima do trio. “Meus figurinos vocês vão ver, a cada dia, a força de cada sentido. Vou me vestir, a cada dia, exaltando os cinco sentidos. E também vou falar da intuição, essa conexão da cabeça e coração”, afirmou.