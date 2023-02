Cintura baixa e barriga de fora, confira looks de famosas no Carnaval de 2002

Famosos arrasaram no visual fashion durante Carnaval de 2002 e viraram destaque na Revista Caras

O Carnaval é a época do ano a qual o conforto fala mais alto e ninguém gosta de passar perrengue. No entanto, entre as famosas, o lado fashionista também é um detalhe a ser levado em conta. Prova disso foi a folia de 2002, a qual diversas famosas capricharam na hora de sair de casa e acabaram virando destaque na Revista CARAS.

Em um camarote montado na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiros, várias estrelas posaram cheias de estilo e mostraram o visual que escolheram para virar a noite no espaço. Entre decotes, cintura baixa e muita barriga de fora, as gatas ostentaram ousadia.

"Minha mãe incorporou a Andréa Vargas e criou esse modelito, cortando e costurando ela

mesma a minha camiseta. Achei o máximo, ficou superfresquinha e caprichada", disse Gabriela Duarte, que estava com uma calça branca e a camiseta vermelha do camarote amarrada na cintura.

A modelo Núbia Oliiver, que havia virado sucesso após o reality Casa dos Artistas (SBT), também foi uma das famosas que apelaram para a tesoura para customizar seu abadá. A gata arrasou no decote e exibiu o sutiã dourado, que combinava com sua calça. "Gosto das soluções inusitadas. Por isso costurei lantejoulas douradas no sutiã", contou ela à CARAS.

Misturando os estilos, Luciana Gimenez chamou atenção ao aparecer com um decote enorme, que exibia seu top dourado confeccionado com ouro e cravejado de brilhantes de 7 quilates. Toda simpática, a apresentadora do Superpop brincou sobre deixar todos impressionados com seu look: "É o peito mais caro do camarote".

Outro destaque do camarote foi a atriz Patrícia de Sabrit, que investiu em peças básicas: "Acho que mais importante de que a unidade é estar confortável e de bem com a vida. Resolvi vir com calça branca por causa do calor. O decote que abri na camiseta foi providencial", resumia ela.

Quem também esteve presente no mesmo camarote foram nomes como Lilia Cabral, Daniela Escobar, Márcia Goldschmidt, Angela Vieira, Christiane Fernandes, Susana Vieira e a modelo iniciante Daniella Sarahyba, que estava com 17 anos.

Susana Vieira, Gabriela Duarte e Luciana Gimenez no Carnaval de 2002 (Foto: Acervo CARAS)

Núbia Oliiver, Patrícia de Sabrit e Angela Vieira no Carnaval de 2002 (Foto: Acervo CARAS)