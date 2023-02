Carnaval: Carros da Beija-Flor foram alvos de incêndio durante desfile

Durante princípio de incêndio, Betty Faria era destaque da Beija-Flor e se manteve calma; o contratempo não atrapalhou o desfile

Carros da Beija-Flor foram alvos de incêndio durante o Carnaval de 1994. Pelo menos dois carros da escola tiveram um princípio de incêndio que causou pânico entre os destaques. Entretanto, enquanto alguns estavam apavorados, a destaque Jaciê de Oliveira seguiu dançando e pulando durante a festa. O fogo foi controlado e não prejudicou o desfile.

O desfile daquele ano teve um enredo focado em um tema ecológico: as 15 viagens que a botânica inglesa Margaret Mee realizou à selva amazônica para pesquisar e retratar a flora da região, através de livros e aquarelas. Betty Faria representou a Mãe D'água no alto de um carro com 24 botos luminosos, contando as lendas e mitos da Amazônia. As outras artistas além dela e sua filha Alexandra Marzo, foram Leila Lopes, Vanessa de Oliveira, Maria Regina, Jaciê de Oliveira e Nani Venâncio.

Logo o fogo foi controlado pelos bombeiros, que continuaram em cima do carro para deixar tranquilos os destaques que retornaram ao local. O carro Lendas e Mitos da Amazônia exalava cheiro de queimado desde o início do desfile e, ao chegar à Apoteose, também começou a queimar. Betty Faria era destaque na ocasião e não se mostrou abalada com a situação.

Na companhia da filha Alexandra Marzo, a artista desceu do carro com calma. "Não foi um princípio de incêndio, foi um fim de incêndio. Temos de agredecer aos deuses e santos que nos protegeram", disparou ela à CARAS Brasil.