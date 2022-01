Carolina Dieckmann relembra Bloco da Preta: ''Saudade de um bloco, né minha filha?''

Em clima de TBT, Carolina Dieckmann recorda vídeo do Bloco da Preta e já mostra ansiedade para 2023

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 12h23

Carolina Dieckmann (43) aproveitou o clima de nostalgia nesta quinta-feira, 27, para relembrar o Carnaval.

No perfil do Instagram, a atriz resgatou um vídeo do Bloco da Preta, sediado por Preta Gil (47), e comentou sobre a saudade da folia, que está cancelada mais um ano por conta da pandemia mundial.

"Saudade de um bloco, né minha filha? Esse tebetê é pra dizer que ano q vem (se Deus quiser e a ciência aprovar) tem tudo isso que ta aqui nesse video: canção, multidão, delírio… E a @pretagil em cima no trio fazendo tremer de amor o nosso Rio", escreveu ela.

Na sequência, a artista fez uma declaração para a amiga: "Te amo Pre, aqui e além. E pipoooow; segura que quando vier, vai ser bom demais!!!", concluiu.

A cantora fez questão de comentar a publicação da loira: "Meu Deus que saudade disso tudo , te amo MADRINHA DO BLOCO DA PRETA", disse.

Os foliões também lotaram os comentários: "Que falta faz essa energia…", "Saudades demais", "Nem falaaaaa!!! Vamos pegar fogo", dispararam.

CONFIRA O TBT DE CAROLINA DIECKMANN