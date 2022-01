Carolina Dieckmann recorda foto com os filhos e web aponta semelhança com os pais: ''Que genética''

A atriz Carolina Dieckmann recordou uma foto especial ao lado dos filhos, Davi e José, e web nota semelhança com os pais

Redação Publicado em 25/01/2022, às 12h39

A atriz Carolina Dieckmann (43) usou as redes sociais para compartilhar um clique raro e especial ao lado dos filhos, DaviFrota (22) e José Worcman (14).

A artista recordou um clique ao lado dos herdeiros, tirados em 2020, e aproveitou o momento para fazer uma pequena brincadeira sobre o estilo deles na foto.

A cantora, que não escondeu o sorriso na foto, aparece sentada e abraçada com eles em uma escada de madeira.

"Podia ser capa de disco, mas é só um retrato de uma mãe feliz com dois filhos que não gostam de rir em foto…", disparou ela. "Mais alguém aí tem filhos assim?", continuou ela ao questionar.

Em questão de minutos, o clique somava diversos comentários e elogios: ''Vocês são lindos demais", declarou uma fã. "Eles são idênticos aos pais", disparou uma internauta. "O poder e a beleza dessa genética", brincou uma terceira.

Para a virada do ano e o comecinho de 2022, a artista decidiu renovar a energia no mar, rodeada pela natureza, e fez a web babar com vários cliques de biquíni.

