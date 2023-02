Carnaval: Thelma Assis revela treinos para desfiles no Rio e SP

Vencedora do BBB 20, Thelminha ainda conta que faz aulas de samba e cuidados com a alimentação para o Carnaval

Com a proximidade do Carnaval, celebridades começam a se preparar fisicamente para os desfiles nas avenidas do Rio e de São Paulo. O ritual não é diferente para Thelma Assis (38), médica anestesista e campeã da 20ª edição do Big Brother Brasil. Apelidada carinhosamente pelos fãs de Thelminha, ela conta como está cuidando do corpo próximo aos dias de folia.

Em conversa com o site Boa Forma, ela explicou que vem fazendo uma rotina de exercícios com atividades físicas intensas, aulas de samba e até mesmo cuidados com a alimentação. Ela divide seus treinos entre musculação e aeróbica e também faz sessões de fisioterapia, para conseguir aguentar o peso da fantasia, o calor e o desfile pela avenida.

"Nos treinos de musculação, eu foco bastante na parte inferior, nas pernas e no abdômen, para ter mais definição muscular nessas regiões. Meu personal é o Marcio Lui", explica a médica, citando o mesmo personal trainer responsável pelos treinos de nomes como Luísa Sonza e Yasmin Brunet, que usam a técnica para turbinar o bumbum e as pernas.

Neste ano, a ex-BBB irá desfilar como destaque de chão da Mocidade Alegre, em São Paulo, e musa da Mangueira, no Rio de Janeiro. Ela já é passista há muitos anos, porém não descarta aulas para aprimorar o samba no pé. "A maior aula de samba é a quadra da escola de samba, mas este ano, estou fazendo aula com o Robério Theodoro, o Rei Momo do carnaval de São Paulo."

Quanto à alimentação, a médica afirma que está mantendo uma dieta balanceada e que aumentou o consumo de água para que o corpo se torne mais saudável para o Carnaval. Apesar de conseguir encaixar tudo na sua rotina, ela também conta que foi um desafio conseguir conciliar a agenda de compromissos com os treinos para a festa.

"Nos últimos dois meses, eu estou dividindo o meu tempo entre São Paulo e Rio, para dar conta dos ensaios daqui e dos de lá. Além disso, eu trabalho no Bem-Estar, tenho minhas demandas como influenciadora digital, sou esposa, sou mãe de pet, sou filha de uma senhorinha", afirma ela, sobre os compromissos que cumpre.

"Então, lidar com tudo isso, essas várias funções, acaba sendo o maior desafio. Mas dá tudo certo e, fazendo tudo com prazer, gostando do que se faz, fica mais fácil". No Instagram, Thelminha costuma compartilhar fotos dos ensaios para o Carnaval, encantando os seguidores com as fantasias luxuosas e muito samba no pé.