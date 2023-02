Carnaval 2023: Luísa Sonza e Yasmin Brunet recorrem a técnica para turbinar o bumbum; entenda

Luísa Sonza, Yasmin Brunet, Thelma Assis e mais famosas se preparam para o Carnaval desde novembro

Com a chegada do Carnaval, diversos famosos já começam a se preparar para os dias de folia e entram em ritmo de treinos para ficar em boa forma --muitas vezes no menor tempo possível. Esse é o caso de Thelma Assis, Yasmin Brunet e Luísa Sonza, que passaram a treinar com eletroestimulação de corpo inteiro, para brilhar nas avenidas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Marco Lui, personal trainer que acompanha os exercícios das famosas, conta que elas treinam desde o mês de novembro de 2022, sendo dois treinos por semana com a tecnologia alemã, uma forma de ativação muscular feita através de impulsos elétricos. O foco do estímulo vai para o bumbum e para as pernas. Além disso, elas fazem outras duas sessões de musculação convencional.

Thelminha, campeã do BBB 20, será musa da Mangueira e um dos destaques da Mocidade Alegre, diz que ama o exercício com a eletroestimulação. "É um treino curto e bom para manter o foco nos objetivos que me proponho, como fazer bonito no Carnaval de São Paulo e Rio", afirma a médica.

Brunet, que já brilhou nos ensaios das escolas de samba, irá brilhar nas passarelas como musa da Grande Rio. Ela fez os treinos de forma online, já que está em São Paulo, e Lui no Rio de janeiro. "O foco dos treinos é fortalecer bumbum e pernas. Na eletroestimulação, fazemos uma sessão para o corpo inteiro, mas sempre com ênfase nas duas regiões", explica o personal trainer.

Recentemente, a ex-mulher de Gabriel Medina chamou atenção ao compartilhar com seus seguidores registros do ensaio da Grande Rio. A modelo esteve na quadra da agremiação em 31 de janeiro, e usou uma fita no umbigo, para espantar energias negativas. A superstição foi popularizada por Jade Picon (21) durante sua participação na 22ª edição do Big Brother Brasil.

Além dela, a cantora Luísa Sonza também não ficou de fora da tecnologia, e vem alternando os treinos com as apresentações nos palcos em eventos e blocos pré-Carnaval. O personal trainer conta que ainda há nomes como Ticiane Pinheiro, Luiz Bacci e a ex-BBB Jaque Leal que são adeptos aos treinos.