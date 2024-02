Ary Fontoura é ovacionado e 'coroado' no Carnaval: 'Nunca imaginei'

Ary Fontoura, contratado da Globo, causou na Sapucaí. Direto do Rio de Janeiro, o veterano aprontou todas e foi aclamado em um camarote badalado

Ary Fontoura, ator e diretor teatral, foi ovacionado e coroado no Carnaval do Rio de Janeiro. Bastante emocionado, o veterano que está no ar em Fuzuê, novela das sete, disparou: "Nunca imaginei". Assim que chegou no Sambódromo Marquês de Sapucaí, fez um camarote disputado parar com a sua presença. Em entrevista à CARAS Brasil, o Seu Lampião (Lumière) da ficção celebrou o carinho do público.

"Não esperava esse carinho, estou realmente emocionado. Já tinham me chamado de rei da internet, mas nunca imaginei que seria rei de um camarote no Carnaval", disse Ary Fontoura radiante. Com direito a coroa e trono, a estrela da Globo com passagem por mais de 50 telenovelas completou: "Chegar aos 91 anos é uma coisa maravilhosa, só tenho a agradecer. Olha isso aqui? Olha todo esse carinho das pessoas comigo? Tem como não ser grato à vida".

Outros atores também prestigiaram o Camarote King, completando o timaço de estrelas em Fuzuê: Ruan Aguiar, Michel Joelsas, Milton Filho, Olívia Araújo, Walkiria Ribeiro, Jéssica Cores e Clayton Nascimento foram alguns. Duda Santos, Maria Santa no remake de Renascer, aproveitou o espaço privilegiado ao lado do Rafael Gualandi. O bonitão esteve recentemente no ar em Terra e Paixão, na pele do especialista em internet Enzo.

Nos últimos dias, o nome do global esteve em evidência, após invadir a casa mais vigiada do Brasil. Ary entrou no BBB24, dentro dos Estúdios Globo, aprontando todas enquanto os participantes estavam na área externa. Ao lado de Marcos Veras, no quadro "Vamo Invadir sua Casa", usou a touca de Giovanna Pitel e até mesmo comeu uma banana do VIP: "Tem que elogiar os atores que estão aqui dentro! Todos estão representando uma coisa que não são. Foi realmente muito bom estar aqui, mas eu não posso ficar", brincou Fontoura. O trocadilho veio após a desistente Vanessa Lopes afirmar que os colegas de convivência eram atores contratados.