Após críticas, Pedro Scooby comenta polêmica com desfile da Salgueiro

Diversos famosos, além de Pedro Scooby, comentaram figura demoníaca em carro de desfile

O surfista Pedro Scooby comentou os últimos acontecimentos relacionados ao carnaval em suas redes sociais. Ele falou sobre as enchentes no litoral de São Paulo e o desfile da Salgueiro no Rio de Janeiro.

O papai da Aurora começou falando que para ele as fortes chuvas não passavam de consequências da ação do homem e não tinha a ver com religião.

"Galera, não é porque você acredita que Jesus esteja voltando que a gente pode acabar com a natureza. Se for partir do princípio que a natureza é a casa de Deus, a gente tem que respeitar. E se existe aquecimento global, a gente pode estar acelerando esse processo, mesmo que fosse um processo natural", declarou o atleta.

Continuando a falar sobre religião, ele comentou a repercussão negativa de escolas como Salgueiro, que abordaram a figura do diabo em seus desfiles.

"Cara, os enredos são como se fossem os filmes, pelo que eu entendo, e contam histórias de Deus, de religiões, do demônio, da cultura popular. Assim como existem enredos que tinham um carro alegórico que era o demônio, mas contavam uma história ali. Nem vi o Salgueiro inteiro, vi algumas coisas. Mas também existem filmes de terror, de demônio, de um monte de coisa. Ali, estava contando uma história e o demônio faz parte da história do mundo, pô", afirmou.

"Para quem acredita em Deus, Jesus, em quem acredita na Bíblia, uma das coisas que Jesus falou é 'não julgue para não ser julgado'. Isso tinha que ser um princípio básico do ser humano. E não é porque você vai pra igreja, tem uma religião, que você vai pro céu", completou.

Outros famosos comentaram o desfile da Salgueiro

A ex-Power Couple Brenda Paixão e a ex-BBB Flay condenaram a figura do diabo em um carro da escola de samba Salgueiro. No entanto, Gil do Vigor rebateu dizendo que mesmo cristão pensava que o respeito deve existir.