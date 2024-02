André Marques é flagrado aos beijos com morena misteriosa

Novo affair?! André Marques é flagrado em clima de romance com uma morena misteriosa ao curtir trio elétrico em Salvador

O apresentador e ator André Marques foi flagrado em clima de romance no carnaval. Na tarde deste sábado, 10, ele foi fotografado pelos paparazzi de plantão enquanto trocava beijos e carinhos com uma mulher morena em cima de um trio elétrico.

Os dois foram vistos juntinhos no Circuito de Barra-Ondina, em Salvador, enquanto se divertiam no carnaval. Porém, a identidade da morena misteriosa ainda não foi revelada.

André não assume um relacionamento publicamente desde que se separou da modelo e atriz Sofia Starling em 2021. Ele é discreto com sua vida pessoal e não costuma ser visto em clima de romance por aí.

Fotos: Bento / AgNews

André Marques está longe da TV

O ator e apresentador André Marques falou sobre a sua vida fora da TV aberta depois de encerrar o contrato com a Globo. Em entrevista no Pod People, ele contou que juntou o dinheiro suficiente ao longe sua trajetória para ter uma vida tranquila atualmente.

"Ganharia mais dinheiro se tivesse na TV aberta. Poderia dizer que sim. Mas eu fiz um pé de meia e não vou passar necessidade até o dia em que Papai do Céu me chamar e nem as minhas cachorras. Estou na ativa. As pessoas associam sucesso sempre a grana. E se você não faz sucesso está sem grana. Na verdade, todo mundo quer ficar famoso para ganhar grana. E a longo prazo, coisas interessantes, talvez vão te dar menos grana do que as baboseiras que dão muita grana", disse ele.

André Marques deixou a TV Globo no primeiro semestre de 2022. O contrato dele não foi renovado com a emissora depois de 27 anos de trabalho. O último programa comandado por ele na emissora foi o É De Casa.