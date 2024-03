Zezé Di Camargo ressalta grande apoio à Wanessa após o BBB 24: 'Estou aqui'

Pai de Wanessa, Zezé Di Camargo abriu o coração e garantiu que sempre estará ao lado da filha; cantora foi expulsa do BBB 24

O cantor Zezé Di Camargo abriu o coração ao falar um pouco sobre a expulsão da filha, Wanessa Camargo, do BBB 24. A cantora, que entrou no reality show da Globo como participante do Camarote, foi desclassificada no último fim de semana após Davi acusá-la de agressão.

O artista sertanejo, que ainda não conseguiu encontrar a herdeira, contou como foi seu primeiro contato com Wanessa depois da expulsão: "Quando ela saiu do BBB. Eu só falei com ela por telefone duas vezes e a gente tem essa chance de falar, de se ver, né?", declarou ele em entrevista à Quem, revelando que verá a filha nesta terça-feira, 6, em São Paulo.

"Filho, independente do que ela pedir, do que eles estão fazendo, a gente tem saudade toda hora. Você discute, puxa a orelha, dá um castigo. Pai tem esse papel de dar, mas também fiscalizar para que tome os caminhos certos na vida", completou Zezé Di Camargo.

++ Será? Wanessa Camargo teria se irritado com revelação de Dado

Na sequência, o cantor ressaltou que, assim como das outras vezes, Wanessa Camargo sempre terá o apoio paterno. "Independente do caminho dela agora, minha função como pai é: precisou de mim, estou aqui. Precisou do meu braço? Toma! Precisou do meu rim? Tira e faz a cirurgia. Precisou do meu coração? Vai ter meu coração", explicou, por fim.

Além de Wanessa, Zezé também é pai de Camilla e Igor Camargo, frutos de seu antigo casamento com a empresária Zilu Godoi. A mãe da cantora, inclusive, foi a primeira da família a encontrá-la após a desclassificação do BBB 24.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Wanessa Camargo faz primeira aparição na web após expulsão

A cantora Wanessa Camargo falou pela primeira vez após ter sido expulsa do BBB 24, da Globo, no último sábado, 2. Na tarde desta terça-feira, 5, a estrela surgiu em um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs sobre como está.

Ela contou que está abalada com tudo o que aconteceu e a forma como saiu do reality show, mas espera se organizar internamente em breve e voltar com novidades para os fãs.

"Oi, gente! Desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias têm sido bem difíceis para mim. Eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí. Eu nunca imaginei que eu sairia dessa maneira do programa", iniciou.

E continuou: "Mas eu quero hoje aqui pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada, ofendida com alguma palavra minha, atitudes minhas lá dentro. Nunca foi a minha intenção, nunca! Todos nós erramos, acertamos como sociedade. Eu me incluo nisso, mas o mais importante é a gente entender que a gente está num processo de aprendizado constante para a gente evoluir e eu quero muito evoluir". Confira o relato completo!