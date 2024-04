Após desentendimentos fora do reality show, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes declaram paz e dançam juntas na final do BBB 24; confira vídeo!

Após desentendimentos em seu passado pré-BBB 24, a modelo Yasmin Brunet e a influenciadora digital Vanessa Lopes declararam paz entre as duas! Prestigiando a grande final do reality show nesta terça-feira, 16, elas apareceram se divertindo juntinhas nos bastidores da produção.

Em vídeo publicado nas redes sociais, as ex-sisters apareceram dançando juntas. Yasmin abraçou Vanessa por trás e, com um sorrisão no rosto, elas rebolaram juntas e caíram na brincadeira para o público.

Antes de se tornarem participantes do BBB 24, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes se desentenderam por causa do ex-marido da loira, o surfista Gabriel Medina. Isso porque a influenciadora teria se envolvido com o atleta logo após o término do seu casamento com a filha de Luiza Brunet, em 2022. Durante o reality, no entanto, as duas conversaram e selaram a paz.

Juntas, elas irão prestigiar ao lado dos outros eliminados do programa a grande final do BBB 24 em uma arquibancada na área externa da casa mais vigiada do Brasil. Os participantes Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio de R$ 2,92 milhões.

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes dançando juntas 🥵 pic.twitter.com/ho7QFVXIF2 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 17, 2024

Yasmin Brunet e Vanessa Lopes estiveram juntas recentemente

Antes de se reencontrarem na grande final do BBB 24, Yasmin Brunet e Vanessa Lopes chegaram a se encontrar fora da casa. Na última segunda-feira, 15, a modelo surpreendeu seus fãs ao surgir com a influenciadora digital durante uma ida ao salão de beleza com a cantora Wanessa Camargo.

No vídeo postado nos Stories do Instagram, a loira surgiu sorridente ao lado da Vanessa e celebrou o encontro. "Vocês não vão acreditar quem está comigo, gente", disse Brunet, que em seguida deu um abraço na ex-sister.