Wanessa entrou para o BBB 24 após fãs lançarem boato em 2022; entenda

Depois de dois anos aparecendo na lista de cotados para o BBB, Wanessa realizou sonho de fãs em vê-la em no reality

Um dos maiores nomes do BBB 24, a cantora Wanessa Camargo já apareceu entre os cotados para entrar em outra edição do reality show. Desde 2022 fãs da artista apostam que ela estava se preparando para assinar com a TV Globo, mas acabou que ela mesma fez questão de desmentir os boatos.

Na época, internautas fizeram apostas altas que Wanessa iria entrar no Time Camarote do BBB 23, mas tudo não passou de especulações. Através de seu perfil do Instagram, a cantora apareceu para desmentir a fofoca e garantiu que estava focada nos novos rumos de sua carreira, a qual pensava em retomar.

"Seguinte: eu não costumo vir aqui para ficar desmentindo histórias que falam da minha vida, porque há 22 anos eu ouço mentiras e algumas eu tenho que vir falar, e algumas eu acho que o tempo é sábio, e as pessoas que me conhecem dizem mais do que qualquer mentira que possa ser inventada", começou.

Segundo a Filha de Zezé di Camargo, apesar dela aparecer em diversas listas de possíveis participantes do BBB 23, ela mal chegou a ser convidada pela produção do programa. "Mas como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que eu poderia ser verdade [estar no 'BBB'] e eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou para o 'BBB'. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém", disse.

Na época, Wanessa estava se preparando para retomar a carreira, depois de passar alguns anos em pausa. Ela ainda vivia um novo momento da vida pessoal, por conta do fim do seu casamento com Marcus Buaiz.

"Tenho planos de shows em janeiro, tudo marcado já, trabalhando bastante. Já tenho férias marcadas com as crianças, então, não existe 'BBB'. Este ano acho que eles estão um pouco atrasados. Realmente, no ano passado, corria essa possibilidade de acontecer, não aconteceu, e este ano não vai acontecer", acrescentou a famosa.