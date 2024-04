Vai rolar? Giovanna responde investidas de ator global após sair do BBB 24

Mas já? Logo após ser eliminada do BBB 24, Giovanna recebe flertes e revela se pretende investir em romance com ator da Globo

Giovanna não só conquistou corações durante sua estadia no reality show como também fora do Big Brother Brasil 24. Assim que deixou o programa, a ex-sister recebeu flertes do ator global Léo Bittencourt nas redes sociais. Após notar as investidas, a nutricionista respondeu ao galã e revelou se pretende investir em um romance com ele.

Para quem não acompanhou, o ator, que protagonizou a série de filmes ‘A menina que matou os pais' e já participou de novelas da Globo como 'Malhação', demonstrou interesse em se envolver com a ex-sister. Através de seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, ele se derreteu pela nutricionista publicamente: "Ai ai Giovanna", o ator escreveu sem discrição.

Ai ai Giovanna… — Leo Bittencourt (@Leobiteco) April 8, 2024

Na sequência, ele chegou a confessar que estava de olho na participante desde o primeiro dia do programa. No entanto, Leo desanimou do flerte ao ver uma foto de Giovanna e MC Bin Laden juntos fora do programa: ‘Molhou’, ele escreveu em suas redes sociais. Foi então que a nutricionista viu o comentário sobre seu antigo relacionamento e fez piada com o ator.

‘Olha já’, Giovanna usou uma gíria para revelar sua surpresa com as investidas do ator. Léo também entrou na brincadeira e respondeu: “Usar gíria manauara é covardia”, disse o galã. Depois disso, eles cessaram os flertes nas redes sociais, mas pode ser que a ex-sister e o artista tenham continuado a conversar longe dos holofotes.

Olha já — Giovanna Lima 🌞 (@gihllima) April 9, 2024

Em uma declaração ao GShow, Giovanna deu a entender que Leo tem chances com ela: “Meu Deus do Céu. Estou muito surpresa, nem imaginava. Não parei para conversar. Ele é bonito, ele tem interesse. Vamos ver se a gente vai conversar. Mas hoje foi um dia muito corrido, não consegui parar para ver nada direito. Acabei de chegar na 'humanidade'”, brincou.

Vale mencionar também que durante o confinamento, Giovanna e MC Bin Laden tiveram um breve romance mas decidiram colocar um ponto final e não seguir com o affair. O funkeiro, inclusive, chegou a publicar uma declaração especial repleta de carinho para a ex-sister assim que ela foi eliminada do reality show da Globo.

Na noite de segunda-feira, 8, Bin e Giovanna se viram pela primeira vez fora da casa mais vigiada do país, durante as gravações do quadro 'Big Treta', com o ator e comediante Luís Miranda. Em conversa com o Gshow, a nutricionista disse que os dois já conversaram um pouco e prometeu muitas novidades para os admiradores.

