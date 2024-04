Giovanna e MC Bin Laden comentam reencontro fora do BBB 24: 'Muita novidade'

Eliminados do BBB 24 na reta final, Giovanna reencontrou seu ex-affair, MC Bin Laden, pela primeira vez após deixarem o confinamento

O reencontro entre Giovanna e MC Bin Laden fora do BBB 24 finalmente aconteceu! Durante o confinamento, os dois tiveram um breve romance mas decidiram colocar um ponto final e não seguir com o affair. O funkeiro, inclusive, chegou a publicar uma declaração especial para a ex-sister assim que ela foi eliminada do reality show da Globo.

Na noite de segunda-feira, 8, Bin e Giovanna se viram pela primeira vez fora da casa mais vigiada do país, durante as gravações do quadro 'Big Treta', com o ator e comediante Luís Miranda. Em conversa com o Gshow, a nutricionista disse que os dois já conversaram um pouco.

"O encontro já aconteceu, a gente já conversou um pouco no hotel e temos mais coisas para conversar. Acabei de chegar, tive muita coisa para fazer. Então, assim, a gente tem muita fofoca para atualizar e depois vamos contando as novidades", declarou Giovanna. "Muita novidade", acrescentou MC Bin Laden, aos risos.

E continuou: "Bom, falamos de muita coisa. Já sabia que o Buda ficou solteiro? Que o Santos perdeu o título e o Atlético Mineiro foi campeão? É isso aí, família, vamos dar uma 'sabonetada' e depois falamos algumas coisas mais", comentou o artista, por fim.

Durante a participação da ex-sister no programa 'Mais Você', ela não poupou elogios ao ex-affair e reforçou a grande amizade que constrúiram juntos dentro do reality show.

"É uma pessoa muito especial, eu gosto muito dele, a gente já conversou. A amizade vai prevalecer acima de qualquer coisa, é uma pessoa que quero levar para minha vida. (...) A gente foi até onde deu para ele. Ele achava que ia prejudicar o jogo dele e o meu", declarou Giovanna, na ocasião.

Giovanna conta sobre convite para 'churrasco secreto'

Sendo a 18ª eliminada do BBB 24, Giovanna Lima compartilhou sobre sua agenda pós-reality em entrevista ao GShow divulgada nesta segunda-feira, 8. Durante a conversa, a ex-BBB falou sobre convite de sisters para um churrasco, avaliou a postura de Davi durante o confinamento e explicou sobre críticas feitas a Isabelle.

Menos de 24 horas após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Giovanna compartilhou que foi convidada para um "churrasco secreto" organizado por Yasmin Brunet para os brothers e sisters do grupo Gnomo.

"Estou sabendo desse churrasco e eu estarei presente. Estou muito a fim de fofocar com essas meninas. Tive contato com a Pitel, fiquei muito feliz de vê-la. Gente, nossa, estou muito a fim de encontrar muita gente. Já tive um contato com a Yasmin, já falei com a Fernanda também, já falei com a Leidy", disse ela.

"Estou muito animada e realmente muito afim desse churrasco. Eu preciso fofocar. Churrasco secreto. Lá é proibido entrar celular", continuou a nutricionista. Ainda na entrevista, ela relembrou sobre sua amizade com Isabelle. Confira!