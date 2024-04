Eliminada do BBB 24, Giovanna conta sobre convite para 'churrasco secreto'

Em entrevista recente, Giovanna Lima compartilhou sobre convite que recebeu para churrasco com ex-BBBs. "Proibido entrar celular”

Sendo a 18ª eliminada do BBB 24, Giovanna Lima compartilhou sobre sua agenda pós-reality em entrevista ao GShow divulgada nesta segunda-feira, 8. Durante a conversa, a ex-BBB falou sobre convite de sisters para um churrasco, avaliou a postura de Davi durante o confinamento e explicou sobre críticas feitas a Isabelle.

Menos de 24 horas após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Giovanna compartilhou que foi convidada para um “churrasco secreto” organizado por Yasmin Brunet para os brothers e sisters do grupo Gnomo.

“Estou sabendo desse churrasco e eu estarei presente. Estou muito a fim de fofocar com essas meninas. Tive o contato com a Pitel, fiquei muito feliz de vê-la. Gente, nossa, estou muito a fim de encontrar muita gente. Já tive um contato com a Yasmin, já falei com a Fernanda também, já falei com a Leidy", disse ela.

“Estou muito animada e realmente muito a fim desse churrasco. Eu preciso fofocar. Churrasco secreto. Lá é proibido entrar celular”, continuou a nutricionista.

Ainda na entrevista, ela relembrou sobre sua amizade com Isabelle. Dentro da casa, Giovanna chegou a afirmar que a manauara “se corrompeu” após pular de topless na piscina com Alane, Beatriz, Davi e Matteus.

A mineira contou que, antes do episódio em questão, Isabelle se preocupava com a exposição de seu corpo durante o confinamento. “Ela ficava realmente preocupada. Ficava triste, pensativa no dia. Então, ela ter essa atitude de ela própria se expor com eles, para mim, não era a mesma Isabelle”, contou.

“Não esperava isso dela, mas não que isso mude a minha percepção sobre ela”, finalizou. Já sobre a relação da sister com Matteus, a ex-BBB opinou: “Ela tem mais é que ser feliz, precisa ser cuidada. Ela está feliz lá. Ele é um cara, que, realmente, é muito agradável. Ele é muito cuidadoso... Acho que pode ser um alento para ela nesses últimos dias”.

Giovanna admite maior arrependimento após eliminação do BBB 24

Após sua eliminação do Big Brother Brasil 24, Giovanna Lima marcou presença no café da manhã com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', da Globo, na manhã desta segunda-feira, 8. Durante a entrevista, a ex-sister surpreendeu ao revelar que seu maior arrependimento está relacionado à sua aproximação com uma de suas colegas de confinamento: Isabelle.

Enquanto tomava café com Ana Maria, a mineira confessou que gostaria de ter se aproximado mais cedo da manauara. Isso porque a amizade entre elas, que sempre foram de grupos rivais, só se consolidou na reta final do reality show, quando o fechamento dos quartos forçou a convivência entre as duas. Além disso, a eliminação de outros participantes também ajudou a consolidar a proximidade.

"Meu maior arrependimento foi não ter dado oportunidade para conversas com a Isa mais cedo. Acho que faltou a gente reafirmar o que a gente sente uma pela outra, que a gente se respeitava”, disse a nutricionista, que lamentou o posicionamento: “Acho que a gente perdeu muitos momentos juntas que a gente podia ter aproveitado mais”, contou.

Giovanna ainda evidenciou que gostaria de ter deixado suas intenções mais claras, já que apesar de serem de grupos opostos, as duas nunca se votaram ou protagonizaram rixas: “E foi falta de ir lá, puxar essa conversa", ela confessou. Na sequência, a nutri chegou a declarar sua torcida para a dançarina conquistar o prêmio do reality show.

"Eu queria muito que [a campeã] fosse a Isabelle. Mas enfim, vai ser o Davi, né? Vi que ele está com muitos seguidores, muita torcida. Ele não sai, gente. Eu já sabia, né? Ele batia em todos os Paredões e não saía, então a gente já tinha uma noção da força que ele tem", disse a mineira, que deixou a casa mais vigiada do Brasil após receber 75,35% dos votos em um paredão com Davi e Alane.