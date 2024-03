BBB 24: Giovanna aponta mudança de comportamento em Isabelle

'Não tem mais para onde correr', em conversa com Giovanna, sister também afirma que manauara pode estar "sufocada" por conta de estratégias de jogo

Giovanna e Raquele aproveitam o Quarto da Líder e assistem às imagens da casa na tarde desta sexta-feira, 15. Durante o papo, a doceira aponta uma mudança no comportamento de Isabelle. A dupla então especula o que teria acontecido com a manauara.

Raquele relata que confinados notaram uma postura mais séria de Isabelle. "Ela falou que hoje foi estranho porque a Cunhã sempre é toda educadinha na sala, e quando alguém vai no Confessionário depois dela, ela segura a porta. Diz que hoje ela não segurou, não, saiu brava", diz a sister.

"É amiga, não sei, não", comenta Giovanna. A capixaba segue tentando "decifrar" a postura da dançarina. "Ela está muito diferente. Muito! Não sei se ela está se sentindo um pouco sufocada do lado de lá", continua Raquele.

A doceira fala sobre a aproximação de Isabelle com Davi, Matteus, Alane e Beatriz. "Não sei se ela está sentindo tipo: 'será se estou fazendo a coisa certa?' Essa coisa toda", pontua. Giovanna concorda com a hipótese:

"Chegou num ponto em que ela não tem mais para onde correr, ela não tem como jogar sozinha mais", diz Giovanna. A Líder recorda a tentativa de Isabelle de jogar sozinha. "Acho que isso deve estar pegando ela, porque ela não queria de jeito nenhum jogar em grupo, não queria divisão de grupo, ela queria ser ela por ela", pontua a mineira.

"Agora não tem como mais. Foi até onde deu", avalia Giovanna sobre a tentativa de não jogar em grupo. "Nessa altura do jogo, acho que não tem", completa Raquele.

Mais cedo, Leidy Elin falou sobre a divisão de estalecas com Fernanda sobre a atitude de Davi durante a doação: "Davi gosta de dar de bom moço, né? Você ouviu? 'Ai, eu vou dar 970 pra cobrir Fernanda e Alane'. Que a Bia tem", diz a trancista. "A Bia ganhou, então", Fernanda responde, se referindo à dinâmica do Perde e Ganha que aconteceu pela manhã. Vale lembrar que, Beatriz está com saldo de estalecas negativo.