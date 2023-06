Tarólogo faz revelação para o futuro de Amanda e Cara de Sapato do BBB

Val Couto conversou com a CARAS Brasil sobre a relação entre Amanda e Cara de Sapato, que se conheceram no BBB

Amanda e Antonio Cara de Sapato Jr. conquistaram uma legião de fãs neste ano, que torcem pela aproximação amorosa dos amigos. Apesar de ambos não confirmarem um possível romance, há especulações e rumores ronando a relação. Em conversa com a CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto fez algumas previsões sobre o futuro dos dois, que ganharam repercussão após o BBB 23.

"Existe muita inveja na vida da Amanda e do Cara de Sapato, muita mesmo", começa o estudioso sobre os amigos que se conheceram no BBB . "O relacionamento dos dois pode dar certo agora no início, mas eu não vejo muito futuro. Podem até falar em casamento, mas não vejo que vai ser um relacionamento duradouro", acrescenta Couto, que ainda faz uma revelação sobre o futuro dos dois.

"Pode ter uma chegada de uma menina na vida deles, mas filho não segura casamento", completa. O tarólogo diz que ainda enxerga que a campeã do BBB 23 receberá grandes oportunidades fora do Brasil, e terá um caminho próspero e de sucesso, mas também vê que o lutador estaria "pegando uma carona" em relação ao momento da amiga. "Para o futuro eu não vejo os dois juntos."

Amanda e Cara de Sapato se conheceram durante o confinamento da 23ª edição do BBB. Na casa, eles desenvolveram uma grande amizade e ganharam uma legião de fãs que torciam pela aproximação romântica da médica e do lutador de MMA. Os admiradores dos dois se autoapelidaram de Docshoes.

Ainda no mesmo fim de semana, os dois fizeram uma tatuagem em conjunto. Eles decidiram marcar a pele durante a festa de aniversário de Fred Bruno, também participante do BBB 23, que teve como tema "Festa do Líder com o Líder". Na ocasião, eles tatuaram um emoji de uma corda na região do braço. O desenho representa o símbolo escolhido pelos Docshoes.

Também em entrevista à CARAS, Amanda negou o envolvimento romântico com Cara de Sapato. "Nos apoiamos lá dentro em diversos momentos e continuamos fazendo o mesmo aqui fora. É uma pessoa que vou levar para a vida, atualmente ele está em Miami, porém nós falamos com frequência sobre projetos e a vida", completa ela.

RELEMBRE A TRAJETÓRIA DE CARA DE SAPATO E AMANDA NO BBB 23

A médica Amanda teve uma trajetória de sucesso dentro da casa mais vigiada do Brasil. Consagrada a campeã da 23ª edição do programa, ela levou o prêmio que já ultrapassava os R$ 2,8 milhões e conquistou uma legião de fãs. Na final, a integrante do grupo Pipoca venceu as companheiras do quarto deserto Bruna Griphao e Aline Wirley.

Apesar da torcida que a consagrou campeã, Amanda foi considerada "planta", apelido designado para os jogadores que não tem tanto destaque, por grande parte dos participantes da edição. Ao vencer a 23ª temporada do BBB, a médica relembrou o apelido e ironizou na celebração. "Planta ganha o programa?", disse.

A história foi bem diferente para Cara de Sapato. O atleta foi expulso da edição ao lado de MC Guimê após ser acusado de cometer importunação sexual contra a convidada do programa Dania Mendez, participante do reality La Casa de Los Famosos, edição mexicana do BBB, que promoveu um intercâmbio na última temporada.

Além do destaque proporcionado pela grande amizade com Amanda, Sapato foi um jogador bastante querido pelo público antes da expulsão. Ele foi Líder no início da temporada e, durante sua semana de liderança, sua festa com o tema MMA foi um sucesso e animou bastante os participantes.

Com uma postura mais amigável, ele sempre fugia de conflitos, bebendo pouco nas festas e indo dormir cedo. Porém, teve sua trajetória marcada ao não superar uma desavença com Fred Nicácio e pedir repetidas vezes para conversar com o influenciador, mesmo após levar alguns "não" como resposta. Em um de seus discursos, Tadeu Schmidt chegou a mandar uma indireta para o atleta.