Sonia Abrão usa presente que ganhou de Boninho na noite da final do BBB 24

A apresentadora Sonia Abrão usa look do BBB 24 para acompanhar a grande final do reality show: ‘Presente do Boninho'

A apresentadora Sonia Abrão caprichou na escolha do look para acompanhar a grande final do BBB 24, da Globo. Em um post nas redes sociais, ela contou que escolheu um presente que ganhou de Boninho para vestir na noite desta terça-feira, 16.

A comunicadora apareceu com uma camiseta preta com a estampa do reality show e dos dummies. O item foi dado pelo diretor de TV há algumas semanas para as pessoas mais próximas e Sonia foi uma das presenteadas.

"BBB24 - Eu aqui, já uniformizada com essa camiseta linda, presente do @jbboninho, ansiosa pela VITÓRIA do DAVI! Vem logo, grande final! Bora lá, CAMPEÃO!!!!", disse ela na legenda.

Sonia Abrão já fez críticas para Beatriz

Sonia Abrão, mais uma vez, não poupou ao falar sobre Beatriz no Big Brother Brasil 24. Durante o programa A Tarde É Sua desta terça-feira, 09, a apresentadora comentou a briga da vendedora com Davi.

Na Roda da Fofoca, ela afirmou que o brother teve razão ao colocar a plaquinha de 'egoísta' na sister.“E no Sincerão, o Davi não mentiu! Os vídeos estão aí para provar, ele não mentiu, ele simplesmente estava coberto de razão, é egoísmo total, é mais do que isso, é malvadeza”, avaliou.

A comunicadora também disse que a ex-camelô tentou chantagear dizendo que ela não aceita sair da casa até a final do programa e que não sabe como irá reagir, caso seja eliminada antes do dia 16 de abril.

"Eu acho que ela vai aprontar uma cena final, fiquem preparados!", alertou. Um comentarista ainda afirmou que Bia pode fingir um desmaio: "Ela estava há uma vírgula de fazer isso nos últimos paredões durante os discursos do Tadeu [...] parece que ela já está planejando isso". "Essa forçação também, o público já não estava gostando", disparou Sonia.

Pouco depois, o programa exibiu vídeos da briga que Davi e Beatriz protagonizam durante a tarde de hoje, em que a vendedora chegou a bater na pia da cozinha aos gritos. “O que é isso, gente? Interdita essa menina!”, disparou Abrão.