Sonia Abrão critica atitude de Naiara Azevedo no 'BBB22': ''Tudo cena''

24/01/2022

Sonia Abrão (58) usou as redes sociais para criticar as atitudes de Naiara Azevedo (32) no Big Brother Brasil 22.

Neste último domingo, 24, a cantora sertaneja foi parar no paredão ao lado de Luciano (28) e Natália (21), e após o programa ao vivo, ela avisou os brothers que iria desistir do programa.

Ao assistir à ameaça da sertaneja, Sonia disparou. "Naiara amarela diante do paredão e arma golpe da desistência. Que covardia no jogo", falou a apresentadora da RedeTV!

Já na manhã desta segunda-feira, 24, Naiara pediu perdão após pensar em desistir do programa. "Perdão se eu fiz alguém derramar alguma lágrima, se gerei qualquer sentimento negativo. Não só as pessoas que me amam, mas para às que estão me assistindo agora. Ainda estou buscando me encontrar", disse a cantora durante o raio-x.

Depois da declaração da cantora, Sonia detonou a atitude da famosa. "Não falei que era tudo cena? Agora, Naiara já se vitimizou e vai pro paredão certa de que não será eliminada pq o público tá morrendo de pena dela! Alô, Globo! Chama pra novela!!!", criticou.

