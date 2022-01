BBB22: Naiara Azevedo ameaça sair do programa e faz discurso de despedida

Após a formação do paredão, Naiara Azevedo fez um discurso de despedida e ameaçou sair do programa

Na madrugada desta segunda-feira, 24, após a formação do paredão no BBB 22, a cantora Naiara Azevedo (32) reuniu os participantes da casa para anunciar sua saída do programa.

A cantora foi indicada pelo líder Douglas Silva (33) e está contra Luciano e Natália no primeiro paredão do BBB 22.

Naiara revelou que pediu a Deus que, se Jade Picon (20) escapasse do paredão, ela pediria para sair: "Foi a resposta que eu pedi pra Deus. Na hora que começaram a quebrar os porquinhos eu falei 'Deus, se a Jade escapar da prova é porque eu entendi que é o meu momento' [...]. Não sou capaz de ter ouvido os discursos e ter compartilhado a vida de vocês para pedir pra ficar", contou Naiara.

"Perdão por qualquer impressão errada. Perdão, mas eu sou só a Naiara. Eu preciso dar uma evoluída e vou deixá-los nesse momento. Eu vou arrumar as minhas coisas", continuou.

Logo após o discurso, os brothers tentaram convencer a cantora a não deixar a casa do BBB, mas Naiara contou que não está bem e pediu para que respeitassem sua decisão.

Até o momento, a sister não apertou o botão de desistência na sala da casa e permance no jogo.