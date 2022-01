BBB22: Naiara Azevedo pede perdão após tentar desistir do reality: ''Buscando me encontrar''

No raio-x, Naiara Azevedo faz um desabafo e pediu perdão a todas as pessosas que ela frustrou

Naiara Azevedo (32) pediu perdão após ter dito que iria desistir do Big Brother Brasil.

No raio-x desta segunda-feira, 24, a cantora confessou que está buscando se encontrar no reality show, e pediu perdão a todas as pessoas que ela frustrou quando pensou em deixar a casa.

"Primeiramente eu gostaria de pedir perdão para as pessoas que eu amo, que não estão entendendo nada. Perdão pelas expectativas que gerei em vocês e por, talvez, ter frustrado vocês", lamentou a artista.

Naiara agradeceu pela oportunidade de seguir no jogo. "Perdão se eu fiz alguém derramar alguma lágrima, se gerei qualquer sentimento negativo. Não só as pessoas que me amam, mas para às que estão me assistindo agora. Ainda estou buscando me encontrar. Eu também tenho sentimento de pela oportunidade de estar revendo tudo sobre mim, perdão", finalizou.

Cantora ameaça deixar o BBB22

Na madrugada desta segunda-feira, 24, após a formação do paredão no BBB 22, Naiara Azevedo reuniu os participantes da casa para anunciar sua saída do programa. A cantora revelou para os colegas que pediu a Deus que se Jade Picon (20) escapasse do paredão, ela pediria para sair.

Vale lembrar que Naiara foi indicada ao paredão pelo líder da semana, Douglas Silva (33), e disputa a preferência do público contra Luciano (28) e Natália (22).