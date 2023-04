Sensitiva revela futuro de Gustavo Cowboy e Key Alves: ‘Outras vidas’

Sensitiva fala sobre rompimento surpreendente no relacionamento de Gustavo e Key

Parece que o fim do casal formado pelos ex-participantes do Big Brother Brasil 23, o fazendeiro Gustavo Cowboy e a jogadora de vôlei Key Alves, está longe de realmente acontecer! A sensitiva Bianca revelou que, mesmo com término do relacionamento, eles vão voltar e se reconciliar.

De acordo com a espiritualista, os ex-confinados estão destinados a viverem esse amor que começou por conta do reality show, pois os dois são almas gêmeas e já se amaram até mesmo em outras vidas. “A espiritualidade mostra que os dois são um encontro de almas gêmeas – porém, todas as almas gêmeas trazem consigo as suas lutas e as suas batalhas. Esse corte é necessário para a evolução do casal, até mesmo para fortalecê-los”, disse a sensitiva, em entrevista ao programa Central Splash, do UOL.

“Eu vejo a reconciliação, vejo uma grande união e eles seguindo em uma linha de casamento. Eles vão equilibrar essa fase ruim, negativa, onde eles transportaram energias de muitas pessoas que estão ao redor”, garantiu Bianca, reforçando que as energias que estão em volta do casal podem ter feito eles se separarem.

Bianca garante que consegue enxergar as vidas passadas das pessoas, e que Gustavo e Key já estiveram unidos em mais de 30 delas. “Os dois têm histórias e destinos de vidas passadas. É um reencontro dos que já viveram em 33 vidas, como camponeses, ciganos, agricultores”, revelou. “Eles se reencontraram nesta vida como dois amigos em confinamento descobrindo um grande amor. Logo, logo será anunciada a reconciliação do casal”, finalizou.

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, a atleta falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido amigável e contou que a decisão partiu dele.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos”.

