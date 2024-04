Resumo BBB 24: Beatriz perde torcida, beijão de casal e encontro de Lucas com ex-esposa

Em semana de modo turbo, a reta final do BBB 24 provocou rejeição à Beatriz e marcou memória dos telespectadores com beijaço de Isabelle e Matteus

Apesar de estar com os dias contados para a final, a última semana do BBB 24 pegou fogo e rendeu momentos que ficarão marcados na temporada. Entre os destaques da semana estão Beatriz perdendo torcida, Isabelle dando beijão em Matteus e Lucas Buda sendo eliminado e ficando cara a cara com sua ex-esposa.

Uma das participantes mais elogiadas desde o início do jogo, Beatriz acabou sendo vítima do próprio carisma. Animada e disposta provocar muito material para a edição, a ex-camelô acabou chegando na reta final do programa sendo acusada de ser um personagem e exagerar em algumas atitudes para aparecer.

Nos últimos dias, Bia travou uma briga com Davi e acabou dividindo opiniões. O caso começou após os dois se enfrentarem no sincerão e o baiano soltar algumas críticas. Em uma delas, ele comentou que a colega era egoísta por não ouvir os recados de Tadeu Schmidt e tomar constantes estalecadas.

A situação entre os dois acabou refletindo em uma série de debates nas redes sociais e muitas pessoas optaram por votar por sua eliminação, mesmo ela sendo uma das principais torcidas da temporada. Além disso, ela também conta com um grande número de seguidores no Instagram.

Outro detalhe que chamou atenção na semana foi a consolidação do casal Isabelle e Matteus. Depois de algumas semanas flertando e mostrando que estavam interessados em um romance, os dois finalmente conseguiram trocar beijos e carícias para as câmeras da casa.

O momento aconteceu logo após a festa que teve Lulu Santos como atração. Enquanto cantava a música Um certo alguém, o artista mandou uma indireta e comentou que ela melhor os dois não resistiram aos desejos internos, para conseguir aproveitar os últimos momentos do jogo.

Lucas Buda também se tornou um dos destaques da reta final do BBB 24, por conta da sua esperada eliminação. Apesar de muito bom em provas, o carioca não conseguiu fugir do paredão e acabou sendo eliminado em uma disputa contra Davi, o grande favorito do público.

Ao ser eliminado, ele descobriu que não estava mais casado e sua ex-esposa, Camila Moura, havia se tornado uma grande influenciadora nas redes sociais. Durante o programa Mais Você, o capoeirista acabou sendo surpreendido pela presença ao vivo da professora, que revelou que estava magoada com o flerte dele com Pitel dentro do programa.

"Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim [...] esperava um pingo de hombridade dele tentar me contatar durante a madrugada, que não aconteceu. Eu lamento muito. Eu tentei. Eu tentei, Lucas. Você sabe que eu te apoiei. Tentei cuidar de você até a hora que eu vi que não ia cuidar de mim", falou.